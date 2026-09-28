O técnico Carlo Ancelotti deve promover sete mudanças na escalação da Seleção Brasileira para o segundo amistoso contra a Austrália, marcado para esta terça-feira (29), às 7h (de Brasília), no Suncorp Stadium, em Brisbane. A equipe brasileira empatou por 1 a 1 no primeiro confronto, disputado na última sexta-feira (25), em Townsville.
A principal novidade deve estar no meio-campo. Gabriel Bontempo aparece entre os titulares e deve formar o setor ao lado de Danilo e Bruno Guimarães. O treinador também pretende testar Raphinha em uma função mais centralizada, posição semelhante à que o atacante exerce no Barcelona.
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No ataque, Rayan deve ganhar uma oportunidade entre os titulares ao lado de Vinicius Junior e Raphinha. O jogador foi responsável pelo gol brasileiro no empate do primeiro duelo contra os australianos, após entrar no segundo tempo.
Mudanças na defesa
O sistema defensivo também deve passar por alterações. Vanderson e Mauro Júnior aparecem como opções para as laterais, enquanto Jair e Gabriel Magalhães devem formar a nova dupla de zaga.
No gol, Pedro Morisco e Otávio disputam a posição. Hugo Souza, que iniciou o primeiro confronto, pode ser preservado pelo treinador.
A provável escalação do Brasil é: Pedro Morisco (ou Otávio); Vanderson, Jair, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Danilo, Bruno Guimarães e Gabriel Bontempo; Rayan, Vinicius Junior e Raphinha.
Rodízio no elenco
A mudança no time faz parte do planejamento de Ancelotti para a sequência de jogos. Antes mesmo do primeiro duelo, o treinador havia indicado que utilizaria escalações diferentes nos dois confrontos contra a Austrália.
A série de partidas faz parte do início do novo ciclo da Seleção após a Copa do Mundo de 2026. Depois dos dois jogos contra os australianos, o Brasil enfrentará a Índia no dia 3 de outubro, em Calcutá.
No primeiro encontro, o Brasil saiu atrás no placar e buscou o empate no segundo tempo. Rayan marcou o gol brasileiro, enquanto Irankunda abriu o placar para a Austrália.