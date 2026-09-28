As apostas online provocaram perdas de R$ 62,5 bilhões para as famílias brasileiras em 2025, segundo dados do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda (Comsefaz). O levantamento considera a diferença entre o valor depositado pelos apostadores e o dinheiro devolvido em prêmios. No período analisado, as plataformas movimentaram quase R$ 351 bilhões por meio de transações via Pix.

Além do impacto financeiro, o avanço das bets também passou a preocupar profissionais da saúde. Especialistas relatam casos de ansiedade, isolamento social, mudanças de comportamento, aumento do consumo de álcool e situações de sofrimento psicológico associadas às perdas provocadas pelas apostas.

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