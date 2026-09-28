As apostas online provocaram perdas de R$ 62,5 bilhões para as famílias brasileiras em 2025, segundo dados do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda (Comsefaz). O levantamento considera a diferença entre o valor depositado pelos apostadores e o dinheiro devolvido em prêmios. No período analisado, as plataformas movimentaram quase R$ 351 bilhões por meio de transações via Pix.
Além do impacto financeiro, o avanço das bets também passou a preocupar profissionais da saúde. Especialistas relatam casos de ansiedade, isolamento social, mudanças de comportamento, aumento do consumo de álcool e situações de sofrimento psicológico associadas às perdas provocadas pelas apostas.
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Apostas também atingem adolescentes
A facilidade de acesso às plataformas fez com que o problema alcançasse também o público mais jovem. Uma pesquisa realizada com 1.912 estudantes de 191 escolas apontou que 20,4% dos alunos dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio afirmaram ter feito apostas online no último ano.
O levantamento também identificou que parte dos estudantes começou a apostar aos 11 anos. Segundo especialistas, adolescentes são mais vulneráveis ao comportamento compulsivo porque as áreas do cérebro responsáveis pelo controle dos impulsos e pela avaliação de riscos ainda estão em desenvolvimento.
Consequências para a saúde
Profissionais que acompanham pessoas com dependência em jogos relatam que os prejuízos financeiros podem provocar sentimentos de desesperança e isolamento. Em casos mais graves, há registros de pensamentos relacionados à morte e de ideação suicida.
Para especialistas, a identificação dos sinais e a busca por atendimento profissional são importantes para interromper o ciclo de apostas. Familiares e amigos também podem ter papel fundamental ao perceber mudanças de comportamento.
Com o aumento da demanda, o Sistema Único de Saúde (SUS) ampliou o atendimento a pessoas que enfrentam problemas relacionados às apostas online. O Ministério da Saúde também anunciou medidas para ampliar a identificação e o acompanhamento de apostadores com comportamento considerado problemático.
Regulamentação e proibição
As apostas de quota fixa foram autorizadas no Brasil em 2018, mas só passaram por regulamentação específica a partir de dezembro de 2023. Entre as regras estabelecidas estavam alertas sobre os riscos dos jogos e medidas voltadas à proteção de usuários.
Em setembro de 2026, uma medida provisória assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva proibiu as operações das empresas de apostas online no país. A decisão ocorreu em meio às discussões sobre os impactos econômicos e de saúde pública associados às bets.