O relógio começou a correr para as bets. O governo federal anunciou nesta sexta-feira (25) uma mudança que atinge diretamente as plataformas de apostas online, seus usuários, anunciantes e patrocinadores.

A medida provisória assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva determina o fim da operação das plataformas e estabelece um calendário para o bloqueio de sites e aplicativos.

Para quem tem dinheiro em uma bet, há uma data que passa a ser decisiva: 5 de outubro.