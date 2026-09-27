27 de setembro de 2026
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EM PIRACICABA

Mulher é xingada, tem celular quebrado e animalzinho agredido

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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PM
Além do celular, o homem agrediu o animal de estimação da mulher.
Além do celular, o homem agrediu o animal de estimação da mulher.

  A manhã de sábado (26) terminou em prisão por violência doméstica no Centro de Piracicaba. Por volta das 09h30, uma equipe do Pelotão Bravo da 4ª Companhia do 10º BPM/I foi acionada via COPOM para atender uma ocorrência na Rua Governador Pedro de Toledo, 700.

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 No local, os policiais CB Paulo César e CB Ismara, com apoio do Sargento Godoy, encontraram a vítima, que relatou ter sido acordada pelo companheiro aos gritos, com palavras pejorativas.

Segundo o boletim, o homem quebrou o aparelho celular dela e ainda agrediu o animal de estimação da vítima. Ela contou que conseguiu gravar parte das discussões e, com medo do que poderia acontecer, ligou para a Polícia Militar.

O casal foi levado primeiro ao PS Piracicamirim, para atendimento e depois encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

Na DDM, o Delegado Emerson Marinaldo Gardenal lavrou o boletim e manteve R.C.F. preso, à disposição da Justiça.

O caso foi enquadrado como ameaça, constrangimento ilegal, intimidação sistemática e crime ambiental pela agressão ao animal. O celular quebrado foi apreendido.

A vítima recebeu atendimento e medidas de proteção foram solicitadas.

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