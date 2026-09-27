A manhã de sábado (26) terminou em prisão por violência doméstica no Centro de Piracicaba. Por volta das 09h30, uma equipe do Pelotão Bravo da 4ª Companhia do 10º BPM/I foi acionada via COPOM para atender uma ocorrência na Rua Governador Pedro de Toledo, 700.

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No local, os policiais CB Paulo César e CB Ismara, com apoio do Sargento Godoy, encontraram a vítima, que relatou ter sido acordada pelo companheiro aos gritos, com palavras pejorativas.