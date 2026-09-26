O crime foi na Rua Francisco Peressin. Segundo a Polícia Militar, o indivíduo partiu para cima da menina dentro de casa. Mas ela sacou um canivete e desceu golpes no "monstro" para escapar.

Um sujeito tentou estuprar a própria enteada na noite desta sexta-feira (25), no bairro Água Branca, e acabou levando a pior.

Os gritos de socorro acordaram a rua. Moradores correram e flagraram o abusador. A revolta foi tanta que ele foi espancadoo no meio da rua.

O COPOM recebeu chamado de "homem sendo linchado" e mandou a equipe do Pelotão Delta, da 4ª Companhia do 10º BPM/I. Quando os PMs chegaram, o padrasto estava ferido - dos golpes do canivete e da surra dos populares.

O SAMU foi chamado para socorrer o próprio agressor, que foi levado para a Santa Casa e depois para o HFC, ainda sob custódia policial.