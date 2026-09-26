26 de setembro de 2026
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FATALIDADE

Jovem morre após passar mal em reunião com amigos em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Após ser encontrado no chão, o jovem foi socorrido mas não resistiu.
Após ser encontrado no chão, o jovem foi socorrido mas não resistiu.

 Uma confraternização entre amigos terminou com morte na noite desta quinta-feira (24), em um estabelecimento no bairro Alto, em Piracicaba.

Vinicius Leite Batista, 31 anos, morreu após ser encontrado caído no corredor de acesso ao banheiro.

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Conforme o registro do boletim de ocorrência, ele estava na companhia de dois amigos. Em determinado momento da noite, levantou-se da mesa e seguiu em direção ao sanitário. Como demorou a voltar, foi procurado e localizado no chão, com um ferimento na região da testa.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros ainda no estabelecimento. Vinicius foi encaminhado em estado grave à Santa Casa de Piracicaba, onde teve a morte confirmada.

A Polícia Civil registrou a ocorrência como morte suspeita. As hipóteses iniciais trabalhadas são de queda acidental ou mal súbito, seguido de queda. A causa oficial da morte, no entanto, só será definida após o laudo do Instituto Médico Legal (IML).

O caso segue em apuração.

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