Vinicius Leite Batista, 31 anos, morreu após ser encontrado caído no corredor de acesso ao banheiro.

Uma confraternização entre amigos terminou com morte na noite desta quinta-feira (24), em um estabelecimento no bairro Alto, em Piracicaba.

Conforme o registro do boletim de ocorrência, ele estava na companhia de dois amigos. Em determinado momento da noite, levantou-se da mesa e seguiu em direção ao sanitário. Como demorou a voltar, foi procurado e localizado no chão, com um ferimento na região da testa.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros ainda no estabelecimento. Vinicius foi encaminhado em estado grave à Santa Casa de Piracicaba, onde teve a morte confirmada.

A Polícia Civil registrou a ocorrência como morte suspeita. As hipóteses iniciais trabalhadas são de queda acidental ou mal súbito, seguido de queda. A causa oficial da morte, no entanto, só será definida após o laudo do Instituto Médico Legal (IML).