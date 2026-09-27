27 de setembro de 2026
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DÚVIDAS

Engenheira da Marinha achada morta na USP é enterrada

Por Da redação/Pira1 |
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Beatriz Santoro, de 33 anos, foi sepultada em Mogi das Cruzes.
Beatriz Santoro, de 33 anos, foi sepultada em Mogi das Cruzes.

  Foi enterrada na manhã deste sábado (26), às 10h30, no Cemitério da Saudade, no Centro de Mogi das Cruzes, a 211 km de Piracicaba, a engenheira da Marinha Beatriz Fickert Santoro, de 33 anos.

 O caixão desceu sob choro e muitos abraços. A mãe, Soraia Fickert, desolada, foi quem comunicou o enterro. Amigos, familiares e colegas da Marinha lotaram o cemitério para dar o último adeus a Beatriz, que foi velada desde sexta (25).

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A oficial brilhante, engenheira mecânica do Centro Tecnológico da Marinha dentro da USP, foi achada morta na quinta (24) dentro do alojamento. Ela foi levada já sem vida para o Hospital Universitário da USP. A médica do HU não assinou o atestado e chamou a PM às 21h. Virou caso de morte suspeita.

E agora, enquanto a família enterra a filha, a Polícia Civil investiga para saber o que realmente aconteceu naquele alojamento.

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