Foi enterrada na manhã deste sábado (26), às 10h30, no Cemitério da Saudade, no Centro de Mogi das Cruzes, a 211 km de Piracicaba, a engenheira da Marinha Beatriz Fickert Santoro, de 33 anos.
O caixão desceu sob choro e muitos abraços. A mãe, Soraia Fickert, desolada, foi quem comunicou o enterro. Amigos, familiares e colegas da Marinha lotaram o cemitério para dar o último adeus a Beatriz, que foi velada desde sexta (25).
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A oficial brilhante, engenheira mecânica do Centro Tecnológico da Marinha dentro da USP, foi achada morta na quinta (24) dentro do alojamento. Ela foi levada já sem vida para o Hospital Universitário da USP. A médica do HU não assinou o atestado e chamou a PM às 21h. Virou caso de morte suspeita.
E agora, enquanto a família enterra a filha, a Polícia Civil investiga para saber o que realmente aconteceu naquele alojamento.