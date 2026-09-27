A noite de ontem terminou em tragédia na Rodovia Washington Luís (SP-310). Um ciclista morreu após ser atropelado por um Volkswagen Nivus enquanto atravessava a rodovia, em Cordeirópolis, na região de Piracicaba.
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A ocorrência foi registrada na noite deste sábado (26), no km 159+324, sentido Norte, próximo a uma passarela. De acordo com as informações do atendimento, o ciclista seguia pela rodovia empurrando a bicicleta quando acabou atingido pelo automóvel. O condutor do Nivus não conseguiu desviar a tempo e ocorreu a colisão.
O impacto foi fatal. A vítima morreu ainda no local, e a ocorrência foi classificada pelas equipes de atendimento como de alta criticidade, com vítima fatal.
O acidente mobilizou o atendimento no trecho e provocou a interdição de uma faixa da SP 310.