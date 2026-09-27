27 de setembro de 2026
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REGIÃO DE PIRACICABA

Ciclista morre atropelado enquanto empurrava 'bike' em rodovia

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Artesp e Pira1/arq
O acidente aconteceu em um trecho da SP 310.
O acidente aconteceu em um trecho da SP 310.

  A noite de ontem terminou em tragédia na Rodovia Washington Luís (SP-310). Um ciclista morreu após ser atropelado por um Volkswagen Nivus enquanto atravessava a rodovia, em Cordeirópolis, na região de Piracicaba.

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A ocorrência foi registrada na noite deste sábado (26), no km 159+324, sentido Norte, próximo a uma passarela. De acordo com as informações do atendimento, o ciclista seguia pela rodovia empurrando a bicicleta quando acabou atingido pelo automóvel. O condutor do Nivus não conseguiu desviar a tempo e ocorreu a colisão.

O impacto foi fatal. A vítima morreu ainda no local, e a ocorrência foi classificada pelas equipes de atendimento como de alta criticidade, com vítima fatal.

O acidente mobilizou o atendimento no trecho e provocou a interdição de uma faixa da SP 310.

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