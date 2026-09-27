Por volta das 21h25, a equipe I-10403 do Pelotão Alpha, da 4ª Companhia do 10º BPM/I, fazia patrulhamento pelo número 1159 quando avistou um rapaz sentado em frente a um bar. Ao ver a viatura, ele dispensou algo no chão.

A Rua XV de Novembro, no Centro de Piracicaba, foi alvo de mais uma ação certeira da Polícia Militar na noite deste sábado (26).

A atitude suspeita motivou a abordagem ao indivíduo, um jovem de 18 anos, conhecido no meio policial como "Bruxinho" ou "Jogador". Com ele, os PMs encontraram um kit com pedras de crack.

Abordado, ele confessou informalmente que seria o gerente do tráfico na área e que estava à procura de alguém para vender a droga.

Na busca pessoal, os policiais acharam um cartão de acesso a um hotel próximo. Questionado, ele admitiu que havia mais entorpecente no quarto.