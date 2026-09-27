A Rua XV de Novembro, no Centro de Piracicaba, foi alvo de mais uma ação certeira da Polícia Militar na noite deste sábado (26).
Por volta das 21h25, a equipe I-10403 do Pelotão Alpha, da 4ª Companhia do 10º BPM/I, fazia patrulhamento pelo número 1159 quando avistou um rapaz sentado em frente a um bar. Ao ver a viatura, ele dispensou algo no chão.
LEIA MAIS
A atitude suspeita motivou a abordagem ao indivíduo, um jovem de 18 anos, conhecido no meio policial como "Bruxinho" ou "Jogador". Com ele, os PMs encontraram um kit com pedras de crack.
Abordado, ele confessou informalmente que seria o gerente do tráfico na área e que estava à procura de alguém para vender a droga.
Na busca pessoal, os policiais acharam um cartão de acesso a um hotel próximo. Questionado, ele admitiu que havia mais entorpecente no quarto.
Com apoio do CGP-IV e da equipe I-10405, os policiais foram até o hotel e localizaram um jovem de 23 anos, com grande quantidade de crack e material para embalo e distribuição.Os dois receberam voz de prisão. E na hora de serem colocados na viatura, "Bruxinho" tentou se livrar: ofereceu dinheiro aos policiais para não ser preso. A tentativa de suborno só piorou a situação dele, que foi autuado também por corrupção ativa.
A dupla foi levada ao Plantão Policial.
No total, foram apreendidas 112 porções de crack já embaladas, 3 pedras brutas da droga, R$ 142,00 em dinheiro e 3 celulares.O indivíduo vai responder por tráfico, associação para o tráfico e corrupção ativa. Já o comparsa, "caiu" por tráfico e associação.
A dupla permaneceu à disposição da Justiça.