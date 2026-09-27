27 de setembro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
SITUAÇÃO GRAVE

Homem de 40 anos tenta se jogar de passarela

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

  Uma ação rápida da Guarda Civil Municipal (GCM) evitou uma tragédia na madrugada deste sábado (26), no Centro de Limeira, na região de Piracicaba.

LEIA MAIS

Um mecânico de 40 anos foi encontrado em situação de risco emocional na passarela que liga a Rua Capitão Bernardes ao bairro Boa Vista. Agentes de trânsito que faziam fiscalização na área perceberam a situação e acionaram a GCM.

Os guardas chegaram e iniciaram o diálogo, conseguindo afastar o homem da área de risco. Houve resistência durante a abordagem e foi necessário o apoio de outros agentes para contê-lo com segurança.

O SAMU foi chamado, prestou os primeiros atendimentos no local e encaminhou o homem ao Hospital Frei Galvão, onde ele foi medicado, ficou em observação e recebeu acompanhamento da família. A mãe dele foi até o hospital.

Dois guardas tiveram ferimentos leves durante o resgate. O caso foi registrado pela GCM e encaminhado para acompanhamento da rede de saúde.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários