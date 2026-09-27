Um mecânico de 40 anos foi encontrado em situação de risco emocional na passarela que liga a Rua Capitão Bernardes ao bairro Boa Vista. Agentes de trânsito que faziam fiscalização na área perceberam a situação e acionaram a GCM.

Uma ação rápida da Guarda Civil Municipal (GCM) evitou uma tragédia na madrugada deste sábado (26), no Centro de Limeira, na região de Piracicaba.

Os guardas chegaram e iniciaram o diálogo, conseguindo afastar o homem da área de risco. Houve resistência durante a abordagem e foi necessário o apoio de outros agentes para contê-lo com segurança.

O SAMU foi chamado, prestou os primeiros atendimentos no local e encaminhou o homem ao Hospital Frei Galvão, onde ele foi medicado, ficou em observação e recebeu acompanhamento da família. A mãe dele foi até o hospital.

Dois guardas tiveram ferimentos leves durante o resgate. O caso foi registrado pela GCM e encaminhado para acompanhamento da rede de saúde.