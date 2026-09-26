27 de setembro de 2026
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TRAGÉDIA

Polícia investiga feminicídio de mãe e filha e morte de homem

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Janaína foi assassinada com a filha na residência e Rodrigo morreu no acidente.
Janaína foi assassinada com a filha na residência e Rodrigo morreu no acidente.

  A sexta-feira (25) terminou com três mortes e uma investigação urgente na mesa da Polícia Civil de Cosmópolis, na região de Piracicaba.

De um lado, a rodovia. De outro, uma casa na Cidade Alta. E no meio, a suspeita de uma ligação direta.

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Pela manhã, Rodrigo de Oliveira Basto, 34 anos, morreu ao volante na Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332), no trevo de acesso à SP-133. Segundo a Rodoviária, ele invadiu a contramão e bateu de frente em um caminhão. Bateu e morreu na hora. Depois ainda arrastou o carro até a traseira de outro caminhão parado.

Horas depois, o desdobramento. Familiares de Rodrigo foram até a casa da companheira dele, na Rua José Zacarias, e deram de cara com o horror. Janaína Duarte Santiago de Oliveira, 36, estava morta na cozinha. A filha dela, de 9 anos, sem vida em cima da cama. As duas esfaqueadas.

A PM entrou e encontrou a casa revirada. Sangue no chão, facas espalhadas, remédios jogados sobre a cama. Cena de crime brutal. Rodrigo não era pai da menina. Mantinha um relacionamento com Janaína.

A Polícia Civil já confirmou o vínculo entre os três e agora corre contra o tempo para responder: se Janaína e a filha foram mortas antes do acidente, e Rodrigo teria algum envolvimento.

O caso foi registrado como homicídio e morte suspeita. Os corpos estão no IML. Laudos da perícia no carro, na casa e a cronologia das mortes vão dizer se Cosmópolis viveu um feminicídio duplo seguido de suicídio na rodovia.

A investigação segue aberta.

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