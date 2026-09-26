De um lado, a rodovia. De outro, uma casa na Cidade Alta. E no meio, a suspeita de uma ligação direta.

A sexta-feira (25) terminou com três mortes e uma investigação urgente na mesa da Polícia Civil de Cosmópolis, na região de Piracicaba.

Pela manhã, Rodrigo de Oliveira Basto, 34 anos, morreu ao volante na Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332), no trevo de acesso à SP-133. Segundo a Rodoviária, ele invadiu a contramão e bateu de frente em um caminhão. Bateu e morreu na hora. Depois ainda arrastou o carro até a traseira de outro caminhão parado.

Horas depois, o desdobramento. Familiares de Rodrigo foram até a casa da companheira dele, na Rua José Zacarias, e deram de cara com o horror. Janaína Duarte Santiago de Oliveira, 36, estava morta na cozinha. A filha dela, de 9 anos, sem vida em cima da cama. As duas esfaqueadas.

A PM entrou e encontrou a casa revirada. Sangue no chão, facas espalhadas, remédios jogados sobre a cama. Cena de crime brutal. Rodrigo não era pai da menina. Mantinha um relacionamento com Janaína.