26 de setembro de 2026
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Homem cai na rua e é socorrido pelo SAMU

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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GCM São Pedro
Equipes do SAMU socorreram a vítima.
Equipes do SAMU socorreram a vítima.

  Um homem de 56 anos foi resgatado após sofrer uma queda nas proximidades do Posto Forasteiro, na Avenida Paschoal Antonelli, em São Pedro, na região de Piracicaba.

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Segundo as informações, a vítima sofreu ferimentos na cabeça e pelo corpo, mas estava consciente durante o atendimento.O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e realizou o atendimento da ocorrência. A equipe da Guarda Civil Municipal também prestou apoio no local.

Após os primeiros atendimentos, a vítima foi encaminhada à UPA de São Pedro, onde passou por avaliação médica.

As circunstâncias que levaram à queda não foram informadas. 

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