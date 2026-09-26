Um homem de 56 anos foi resgatado após sofrer uma queda nas proximidades do Posto Forasteiro, na Avenida Paschoal Antonelli, em São Pedro, na região de Piracicaba.
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Segundo as informações, a vítima sofreu ferimentos na cabeça e pelo corpo, mas estava consciente durante o atendimento.O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e realizou o atendimento da ocorrência. A equipe da Guarda Civil Municipal também prestou apoio no local.
Após os primeiros atendimentos, a vítima foi encaminhada à UPA de São Pedro, onde passou por avaliação médica.
As circunstâncias que levaram à queda não foram informadas.