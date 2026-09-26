Um homem de 56 anos foi resgatado após sofrer uma queda nas proximidades do Posto Forasteiro, na Avenida Paschoal Antonelli, em São Pedro, na região de Piracicaba.

LEIA MAIS

Segundo as informações, a vítima sofreu ferimentos na cabeça e pelo corpo, mas estava consciente durante o atendimento.O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e realizou o atendimento da ocorrência. A equipe da Guarda Civil Municipal também prestou apoio no local.