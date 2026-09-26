A ação foi realizada por equipes do 10º Batalhão de Polícia Militar do Interior (10º BPM/I), da 1ª Companhia, durante patrulhamento pela Rua Reverendo Misael Bolzon Penteado.

Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar a estourar um ponto de tráfico de drogas na Comunidade Três Porquinhos, em Piracicaba, na noite desta quinta-feira (24).

Segundo a PM, os policiais receberam informações de que haveria tráfico no local. Ao chegarem, a equipe Charlie abordou um suspeito e encontrou no bolso da blusa dele porções de entorpecentes e dinheiro.

Durante varredura no entorno, em uma construção apontada na denúncia, os policiais localizaram o restante da droga escondida.

No total, foram apreendidas 273 porções: 133 de crack, 67 de cocaína e 73 de maconha, além de R$ 20 em espécie.