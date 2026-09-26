26 de setembro de 2026
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273 porções

PM estoura ponto de tráfico na Três Porquinhos em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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PM
Foram apreendidas 273 porções de drogas.
Foram apreendidas 273 porções de drogas.

  Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar a estourar um ponto de tráfico de drogas na Comunidade Três Porquinhos, em Piracicaba, na noite desta quinta-feira (24).

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A ação foi realizada por equipes do 10º Batalhão de Polícia Militar do Interior (10º BPM/I), da 1ª Companhia, durante patrulhamento pela Rua Reverendo Misael Bolzon Penteado.

Segundo a PM, os policiais receberam informações de que haveria tráfico no local. Ao chegarem, a equipe Charlie abordou um suspeito e encontrou no bolso da blusa dele porções de entorpecentes e dinheiro.

Durante varredura no entorno, em uma construção apontada na denúncia, os policiais localizaram o restante da droga escondida.

No total, foram apreendidas 273 porções: 133 de crack, 67 de cocaína e 73 de maconha, além de R$ 20 em espécie.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Plantão Policial de Piracicaba, onde a prisão foi ratificada por tráfico de drogas. Ele permanece à disposição da Justiça.

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