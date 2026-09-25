25 de setembro de 2026
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EXECUTADO

Desconhecido mata homem a tiros em saída de igreja

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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  Um homem de 52 anos foi executado a tiros ao sair de uma igreja para conversar, na noite desta quinta-feira (24), no Parque Residencial Anavec, em Limeira, na região de Piracicaba.

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Segundo a Polícia Militar, os tiros aconteceram por volta das 19h40, no cruzamento das ruas Fernando Aliberti e Emílio Kuntz Busch. A vítima estava dentro da igreja. Saiu para conversar com uma pessoa do lado de fora e foi surpreendida com diversos disparos.

Testemunhas viram o atirador fugir em um carro preto logo após o crime.

O SAMU foi acionado, mas o homem morreu no local.

O veículo da vítima foi apreendido para perícia. O caso foi registrado como homicídio na Polícia Civil, que investiga a motivação.

Ninguém foi preso até agora.

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