24 de setembro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
PANCADA FORTE

Carro derruba poste e motorista fica ferido em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Wagner Romano
O motorista se feriu após a forte colisão com o poste na avenida.
O motorista se feriu após a forte colisão com o poste na avenida.

 Uma manhã que parecia começar normalmente terminou em um forte acidente e muita tensão na Avenida Jaime Pereira, em Piracicaba.

Por volta das 7h desta quinta-feira (24), um motorista perdeu o controle de um Ford Fiesta e bateu contra um poste, que acabou sendo derrubado com a força da colisão.

LEIA MAIS

Segundo as informações, o condutor seguia no sentido bairro Algodoal quando perdeu o controle da direção e não conseguiu evitar a batida.

A colisão foi forte. O motorista bateu a cabeça contra o vidro do carro e sofreu ferimentos leves, além de um possível traumatismo cranioencefálico (TCE) leve. Ele foi socorrido e encaminhado para a UPA Vila Cristina.

O poste atingido caiu após o impacto, aumentando os riscos no trecho e exigindo uma rápida mobilização das equipes responsáveis pela segurança e pelo fornecimento de energia.

Equipes da CPFL e da Semutran foram acionadas e trabalham no local. A Semutran realiza a sinalização e controla o trânsito, enquanto a CPFL avalia a estrutura danificada, a possibilidade de interrupção do fornecimento de energia e a substituição do poste.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários