Por volta das 7h desta quinta-feira (24), um motorista perdeu o controle de um Ford Fiesta e bateu contra um poste, que acabou sendo derrubado com a força da colisão.

Uma manhã que parecia começar normalmente terminou em um forte acidente e muita tensão na Avenida Jaime Pereira, em Piracicaba.

Segundo as informações, o condutor seguia no sentido bairro Algodoal quando perdeu o controle da direção e não conseguiu evitar a batida.

A colisão foi forte. O motorista bateu a cabeça contra o vidro do carro e sofreu ferimentos leves, além de um possível traumatismo cranioencefálico (TCE) leve. Ele foi socorrido e encaminhado para a UPA Vila Cristina.

O poste atingido caiu após o impacto, aumentando os riscos no trecho e exigindo uma rápida mobilização das equipes responsáveis pela segurança e pelo fornecimento de energia.