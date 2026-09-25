Um passageiro foi impedido de voar por seis meses após expor a genitália e urinar em uma área de uso da tripulação durante um voo da Azul entre Belém (PA) e Campinas (SP). O episódio ocorreu em 18 de setembro e foi classificado como ato gravíssimo de indisciplina. Além da suspensão, foi aplicada multa de R$ 17,5 mil.

O caso é considerado o primeiro registro de punição por uma conduta gravíssima desde 14 de setembro, quando passaram a valer as principais regras da Resolução nº 800/2026 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A norma havia sido aprovada em março e estabeleceu novas medidas para passageiros que apresentem comportamentos capazes de comprometer a segurança ou o funcionamento do transporte aéreo.

Segundo as informações divulgadas pela Anac, o homem urinou na chamada galley, espaço da aeronave utilizado pela tripulação para preparar alimentos e bebidas, na presença de outros passageiros. A tripulação interveio para interromper a situação e, após o pouso em Campinas, o passageiro foi encaminhado à Polícia Federal.