Uma ação da Polícia Civil de Piracicaba terminou com a prisão em flagrante de um homem de 36 anos, investigado por tráfico de drogas, na tarde de quarta-feira.
A ocorrência foi registrada na Rua Prudente de Moraes, na região central da cidade, após policiais da 1ª DIG receberem uma denúncia sobre um imóvel que estaria sendo utilizado para armazenar entorpecentes.
LEIA MAIS
Durante a abordagem na residência localizada na Rua Prudente de Moraes, o investigado autorizou a entrada dos policiais na residência e, segundo o registro policial, indicou os locais onde as drogas estavam escondidas.
No imóvel foram localizados cocaína, quatro kits de maconha do tipo “flor” (skank), três porções brutas de crack e R$ 300 em dinheiro.
Segundo a Polícia Civil, o homem assumiu a propriedade da cocaína e do skank, mas afirmou que o crack pertenceria a outra pessoa.
Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas. A prisão foi ratificada pela autoridade policial, e o suspeito foi encaminhado à Cadeia Pública de Piracicaba, após os procedimentos legais.