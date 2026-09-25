Uma ação da Polícia Civil de Piracicaba terminou com a prisão em flagrante de um homem de 36 anos, investigado por tráfico de drogas, na tarde de quarta-feira.

A ocorrência foi registrada na Rua Prudente de Moraes, na região central da cidade, após policiais da 1ª DIG receberem uma denúncia sobre um imóvel que estaria sendo utilizado para armazenar entorpecentes.

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