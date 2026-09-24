A Polícia Civil de Capivari, na região de Piracicaba, caçoou e prendeu na manhã desta quinta-feira (24), um traficante de apenas 19 anos que estava foragido da Justiça. Ele já tinha caído antes. Ele foi preso em flagrante com cocaína e crack já separados para vender, com dinheiro e celular na mão.
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Mas, conseguiu liberdade provisória, descumpriu todas as medidas cautelares, não apareceu mais, mentiu endereço e virou foragido.
A Justiça de Cerqueira César não perdoou e a 2ª Vara decretou na hora a prisão preventiva, com mandado na rua. A partir daí começou a caçada.
Investigadores da Polícia Civil entraram em campo, levantaram informações, fizeram campana e descobriram onde o fujão estava entocado em Capivari.
Os policiais deram o bote, invadiram e capturaram o procurado. Ele foi algemado e levado direto para a Unidade de Polícia Judiciária. Lá, o delegado confirmou o mandado e o homem ficou preso, à disposição da Justiça.