A Polícia Civil de Capivari, na região de Piracicaba, caçoou e prendeu na manhã desta quinta-feira (24), um traficante de apenas 19 anos que estava foragido da Justiça. Ele já tinha caído antes. Ele foi preso em flagrante com cocaína e crack já separados para vender, com dinheiro e celular na mão.

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Mas, conseguiu liberdade provisória, descumpriu todas as medidas cautelares, não apareceu mais, mentiu endereço e virou foragido.