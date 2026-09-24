O Tribunal Superior do Trabalho (TST) decidiu nesta quinta-feira (24) que a greve dos trabalhadores dos Correios não é abusiva. A Corte também determinou que os dias de paralisação sejam compensados pelos funcionários. O movimento teve início em 10 de setembro, após a categoria e a empresa não chegarem a um acordo nas negociações do acordo coletivo de trabalho 2026/2027.

A principal divergência entre os trabalhadores e os Correios está relacionada ao modelo de custeio do plano de saúde da categoria. Os funcionários são contrários à mudança proposta pela estatal para o CorreiosSaúde, por avaliarem que a alteração pode aumentar os custos para empregados, aposentados e dependentes.

Os Correios afirmam que a proposta apresentada mantém 78 das 80 cláusulas do acordo anterior e prevê a recomposição integral de salários e benefícios pelo INPC. Segundo a empresa, as medidas também buscam contribuir para o equilíbrio financeiro da estatal.

Julgamento foi retomado nesta quinta