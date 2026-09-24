Uma manhã que deveria ser de trabalho terminou em uma cena de violência e morte em uma estrada rural de Itapira, a 104 km de Piracicaba.
A corretora de imóveis Fabiola Fernandes Araujo, de 43 anos, foi baleada dentro de um táxi enquanto seguia para apresentar uma propriedade a um comprador.
LEIA MAIS
O ataque aconteceu na manhã desta quarta-feira (24). Segundo a Polícia Militar, dois homens em uma motocicleta se aproximaram do táxi, abordaram o veículo e efetuaram os disparos. Depois do crime, a dupla fugiu.
Fabiola trabalhava como corretora de imóveis em Águas de Lindóia e tinha um compromisso profissional marcado para aquela manhã. Como estava sem carro, decidiu seguir de táxi até o imóvel que seria apresentado ao comprador.
O que deveria ser apenas mais um deslocamento de trabalho acabou de forma brutal.
O motorista do táxi estava ao volante quando os criminosos apareceram. Ele presenciou o ataque e conseguiu escapar sem ferimentos. Fabiola, porém, foi atingida e morreu dentro do próprio veículo.
De acordo com um colega corretor de imóveis, Fabiola estava trabalhando desde cedo e havia combinado de acompanhar um cliente na visita à propriedade. Como estava sem carro, solicitou um táxi. Durante o trajeto, dois motoqueiros passaram, pararam o veículo e levaram a bolsa dela. Depois, efetuaram os disparos. Ela acabou morrendo dentro do carro.
Ataque aconteceu em trecho isolado
O assassinato ocorreu em uma área rural, em um trecho próximo à entrada de uma chácara. O local, cercado por propriedades rurais, foi palco do ataque durante o trajeto da corretora.
Após os tiros, os criminosos fugiram de motocicleta. A investigação deverá buscar respostas.
.