24 de setembro de 2026
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CRIME CRUEL

Corretora é morta a tiros dentro de táxi a caminho de imóvel

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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A corretora Fabíola Fernandes tinha 43 anos.
A corretora Fabíola Fernandes tinha 43 anos.

  Uma manhã que deveria ser de trabalho terminou em uma cena de violência e morte em uma estrada rural de Itapira, a 104 km de Piracicaba.

 A corretora de imóveis Fabiola Fernandes Araujo, de 43 anos, foi baleada dentro de um táxi enquanto seguia para apresentar uma propriedade a um comprador.

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O ataque aconteceu na manhã desta quarta-feira (24). Segundo a Polícia Militar, dois homens em uma motocicleta se aproximaram do táxi, abordaram o veículo e efetuaram os disparos. Depois do crime, a dupla fugiu.

Fabiola trabalhava como corretora de imóveis em Águas de Lindóia e tinha um compromisso profissional marcado para aquela manhã. Como estava sem carro, decidiu seguir de táxi até o imóvel que seria apresentado ao comprador.

O que deveria ser apenas mais um deslocamento de trabalho acabou de forma brutal.

O motorista do táxi estava ao volante quando os criminosos apareceram. Ele presenciou o ataque e conseguiu escapar sem ferimentos. Fabiola, porém, foi atingida e morreu dentro do próprio veículo.

De acordo com um colega corretor de imóveis, Fabiola estava trabalhando desde cedo e havia combinado de acompanhar um cliente na visita à propriedade. Como estava sem carro, solicitou um táxi. Durante o trajeto, dois motoqueiros passaram, pararam o veículo e levaram a bolsa dela. Depois, efetuaram os disparos. Ela acabou morrendo dentro do carro.

Ataque aconteceu em trecho isolado

O assassinato ocorreu em uma área rural, em um trecho próximo à entrada de uma chácara. O local, cercado por propriedades rurais, foi palco do ataque durante o trajeto da corretora.

Após os tiros, os criminosos fugiram de motocicleta. A investigação deverá buscar respostas.

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