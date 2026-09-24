A corretora de imóveis Fabiola Fernandes Araujo, de 43 anos, foi baleada dentro de um táxi enquanto seguia para apresentar uma propriedade a um comprador.

Uma manhã que deveria ser de trabalho terminou em uma cena de violência e morte em uma estrada rural de Itapira, a 104 km de Piracicaba.

O ataque aconteceu na manhã desta quarta-feira (24). Segundo a Polícia Militar, dois homens em uma motocicleta se aproximaram do táxi, abordaram o veículo e efetuaram os disparos. Depois do crime, a dupla fugiu.

Fabiola trabalhava como corretora de imóveis em Águas de Lindóia e tinha um compromisso profissional marcado para aquela manhã. Como estava sem carro, decidiu seguir de táxi até o imóvel que seria apresentado ao comprador.

O que deveria ser apenas mais um deslocamento de trabalho acabou de forma brutal.