Na tarde desta quarta (23), o bairro Kobayat Líbano virou cena de filme policial. A Polícia Militar fazia patrulhamento na Rua Miguel Tornisielo, quando viu um homem entregando algo para o motorista de um carro.
Quando percebeu a viatura, o indivíduo correu para dentro de uma casa e tentou se esconder. A PM foi atrás. Entrou e pegou.
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Na abordagem, forma encontradas drogas e dinheiro. Pressionado, ele mesmo confessou: "tem mais" - e entregou o esconderijo. Foram apreendidas: 116 porções de cocaína,141 porções de crack e R$ 49 em espécie.
Na hora, o homem recebeu voz de prisão, resistiu e acabou algemado para a condição até a Central da Polícia Judiciária de Piracicaba. O delegado ratificou a prisão em flagrante por tráfico e resistência.
O homem ficou preso e a boca do Kobayat fechou.