Na tarde desta quarta (23), o bairro Kobayat Líbano virou cena de filme policial. A Polícia Militar fazia patrulhamento na Rua Miguel Tornisielo, quando viu um homem entregando algo para o motorista de um carro.

Quando percebeu a viatura, o indivíduo correu para dentro de uma casa e tentou se esconder. A PM foi atrás. Entrou e pegou.

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