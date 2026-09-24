24 de setembro de 2026
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EM PIRACICABA

'Boca' é estourada no Kobayat: Traficante corre, mas é preso

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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PM
O homem foi preso e as drogas apreendidas.
O homem foi preso e as drogas apreendidas.

 Na tarde desta quarta (23), o bairro Kobayat Líbano virou cena de filme policial. A Polícia Militar fazia patrulhamento na Rua Miguel Tornisielo, quando viu um homem entregando algo para o motorista de um carro.

Quando percebeu a viatura, o indivíduo correu para dentro de uma casa e tentou se esconder. A PM foi atrás. Entrou e pegou.

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Na abordagem, forma encontradas drogas e dinheiro. Pressionado, ele mesmo confessou: "tem mais" - e entregou o esconderijo. Foram apreendidas: 116 porções de cocaína,141 porções de crack e R$ 49 em espécie.

Na hora, o homem recebeu voz de prisão, resistiu e acabou algemado para a condição até a Central da Polícia Judiciária de Piracicaba. O delegado ratificou a prisão em flagrante por tráfico e resistência.

O homem ficou preso e a boca do Kobayat fechou.

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