24 de setembro de 2026
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EM PIRACICABA

Casal 'cai' com drogas e rádio para informar chegada da polícia

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Militar
As drogas, o dinheiro e os celulares foram apreendidos.
As drogas, o dinheiro e os celulares foram apreendidos.

  Uma denúncia sobre venda de drogas terminou em prisão e apreensão de entorpecentes no bairro Chapadão, em Piracicaba,, nesta segunda-feira (21).

No local indicado aos policiais, um homem e uma mulher foram encontrados, segundo a ocorrência, preparando drogas para comercialização. A abordagem terminou com a apreensão de 235 porções de crack e duas porções de maconha.

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O crack totalizou 46 gramas, enquanto a maconha pesou 114 gramas.

Entre os materiais encontrados estava um rádio comunicador. Conforme o registro policial, o equipamento seria utilizado pelo casal para receber avisos sobre a aproximação da polícia.

A equipe também recolheu quatro celulares, uma faca e R$ 240,90 em dinheiro.

Celulares teriam sido usados como garantia

A ocorrência ainda aponta que dois dos telefones apreendidos teriam sido entregues por usuários como garantia durante a compra de drogas.

Um documento acompanhado de um cartão também teria sido deixado no local nas mesmas circunstâncias.

Após a abordagem, o casal foi encaminhado ao plantão policial para o registro da ocorrência. Os dois permaneceram presos e à disposição da Justiça.

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