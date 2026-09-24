Uma denúncia sobre venda de drogas terminou em prisão e apreensão de entorpecentes no bairro Chapadão, em Piracicaba,, nesta segunda-feira (21).

No local indicado aos policiais, um homem e uma mulher foram encontrados, segundo a ocorrência, preparando drogas para comercialização. A abordagem terminou com a apreensão de 235 porções de crack e duas porções de maconha.

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