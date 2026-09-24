Uma denúncia sobre venda de drogas terminou em prisão e apreensão de entorpecentes no bairro Chapadão, em Piracicaba,, nesta segunda-feira (21).
No local indicado aos policiais, um homem e uma mulher foram encontrados, segundo a ocorrência, preparando drogas para comercialização. A abordagem terminou com a apreensão de 235 porções de crack e duas porções de maconha.
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O crack totalizou 46 gramas, enquanto a maconha pesou 114 gramas.
Entre os materiais encontrados estava um rádio comunicador. Conforme o registro policial, o equipamento seria utilizado pelo casal para receber avisos sobre a aproximação da polícia.
A equipe também recolheu quatro celulares, uma faca e R$ 240,90 em dinheiro.
Celulares teriam sido usados como garantia
A ocorrência ainda aponta que dois dos telefones apreendidos teriam sido entregues por usuários como garantia durante a compra de drogas.
Um documento acompanhado de um cartão também teria sido deixado no local nas mesmas circunstâncias.
Após a abordagem, o casal foi encaminhado ao plantão policial para o registro da ocorrência. Os dois permaneceram presos e à disposição da Justiça.