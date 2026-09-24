O Sindicato dos Contabilistas de Piracicaba e Região (Sincop) reforça a importância da participação dos eleitores nas eleições de 2026, marcadas para 4 de outubro. Em artigo assinado pelo presidente da entidade, Fabiano Ravelli, o sindicato destaca a necessidade de que a escolha dos representantes seja acompanhada de informação, reflexão e consciência.
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Participação democrática
Para Ravelli, o voto é uma das principais ferramentas de participação na democracia e contribui para definir os rumos do país, dos estados e das cidades. Segundo ele, o processo eleitoral deve ser encarado não apenas como uma obrigação cívica, mas como uma oportunidade de participação nas decisões que terão impacto nos próximos anos.
O presidente do Sincop também ressalta a importância de respeitar as escolhas individuais e manter o diálogo como instrumento de convivência democrática.
Informação antes da escolha
No artigo, Ravelli defende que a decisão sobre os candidatos não seja tomada de última hora ou baseada apenas em promessas, simpatias pessoais ou informações compartilhadas sem verificação.
A orientação é que os eleitores procurem conhecer as propostas e a trajetória dos candidatos, além de observar seus compromissos com a sociedade e as prioridades que representam.
Análise e responsabilidade
Ravelli utiliza a própria atividade contábil como referência para destacar a importância de decisões baseadas em informações. Segundo ele, profissionais da área estão acostumados a analisar cenários, avaliar consequências e planejar antes de tomar decisões.
Para o presidente do Sincop, essa postura também pode ser aplicada ao momento de escolher os representantes nas urnas, considerando os possíveis impactos das decisões para a coletividade.
Convite aos eleitores
Ao final do artigo, o presidente do Sincop convida a comunidade e, especialmente, os profissionais da contabilidade de Piracicaba e região a se prepararem para as eleições.
A entidade reforça a importância de buscar informações, participar do processo eleitoral e respeitar as diferentes escolhas. Para Ravelli, chegar às urnas com conhecimento sobre as opções disponíveis é parte importante do exercício da cidadania.