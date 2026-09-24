O Sindicato dos Contabilistas de Piracicaba e Região (Sincop) reforça a importância da participação dos eleitores nas eleições de 2026, marcadas para 4 de outubro. Em artigo assinado pelo presidente da entidade, Fabiano Ravelli, o sindicato destaca a necessidade de que a escolha dos representantes seja acompanhada de informação, reflexão e consciência.

Para Ravelli, o voto é uma das principais ferramentas de participação na democracia e contribui para definir os rumos do país, dos estados e das cidades. Segundo ele, o processo eleitoral deve ser encarado não apenas como uma obrigação cívica, mas como uma oportunidade de participação nas decisões que terão impacto nos próximos anos.

O presidente do Sincop também ressalta a importância de respeitar as escolhas individuais e manter o diálogo como instrumento de convivência democrática.

Informação antes da escolha