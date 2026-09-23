Em agenda realizada nesta terça-feira (23), o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), esteve em Piracicaba para declarar apoio à candidatura de Alex Madureira (PL) à reeleição para o cargo de deputado estadual. Antes de chegar ao município, o governador cumpriu compromisso em Capivari.

Durante coletiva de imprensa, Tarcísio afirmou que a visita também teve como objetivo agradecer a confiança recebida nas eleições anteriores e reafirmar compromissos para um novo mandato à frente do Governo do Estado. Segundo ele, entre as prioridades para Piracicaba e região estão obras de infraestrutura viária, investimentos na saúde e a ampliação da rede de atendimento às mulheres vítimas de violência.

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Obras viárias e logística