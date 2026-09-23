Em agenda realizada nesta terça-feira (23), o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), esteve em Piracicaba para declarar apoio à candidatura de Alex Madureira (PL) à reeleição para o cargo de deputado estadual. Antes de chegar ao município, o governador cumpriu compromisso em Capivari.
Durante coletiva de imprensa, Tarcísio afirmou que a visita também teve como objetivo agradecer a confiança recebida nas eleições anteriores e reafirmar compromissos para um novo mandato à frente do Governo do Estado. Segundo ele, entre as prioridades para Piracicaba e região estão obras de infraestrutura viária, investimentos na saúde e a ampliação da rede de atendimento às mulheres vítimas de violência.
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Obras viárias e logística
Na área de mobilidade, o governador anunciou que o Estado pretende avançar em uma série de intervenções consideradas prioritárias para a região. Entre elas estão a pavimentação das vicinais do Canal Torto e do Godim, além da implantação dos anéis viários Norte e Sul de Piracicaba.
De acordo com Tarcísio, a previsão é que as obras do Anel Viário Norte tenham início em 2027. Já o Anel Viário Sul está em fase de elaboração do projeto de engenharia e deverá ser iniciado após a conclusão dessa etapa.
O governador também citou a duplicação da Rodovia do Açúcar (SP-308) e da SP-101, no trecho entre Monte Mor e Capivari, como parte do planejamento estadual para melhorar a logística regional.
Outro empreendimento mencionado foi o trevo de Monte Alegre, apontado como uma intervenção voltada ao acesso do distrito industrial. Tarcísio lembrou ainda a conclusão recente dos dispositivos da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304).
Saúde e habitação
Durante a coletiva, o governador destacou os repasses realizados por meio da Tabela SUS Paulista aos hospitais da região. Entre as unidades citadas estão a Santa Casa de Piracicaba, o Hospital dos Fornecedores de Cana e o Hospital Regional de Piracicaba.
Na área habitacional, Tarcísio afirmou que o Estado dará continuidade às entregas de moradias pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) e disse que novos empreendimentos seguem previstos para o município e região.
Apoio à reeleição de Alex Madureira
Ao comentar a candidatura de Alex Madureira, o governador afirmou que o parlamentar teve participação na articulação de projetos estaduais voltados a Piracicaba, incluindo os dispositivos da SP-304, os anéis viários e obras de pavimentação.
Segundo Tarcísio, Alex também atuou como relator do Orçamento da Assembleia Legislativa em diferentes oportunidades e colaborou com iniciativas como a implantação da Tabela SUS Paulista.
O governador também mencionou a parceria com o prefeito Helinho Zanatta na condução de projetos de infraestrutura para o município.
Segurança pública e proteção às mulheres
Um dos principais temas da coletiva foi a ampliação da estrutura de atendimento às mulheres vítimas de violência. Tarcísio informou que o Governo de São Paulo pretende elevar de 11 para 60 o número de Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs) com funcionamento 24 horas em todo o Estado.
Além disso, ele destacou que atualmente existem 235 salas de atendimento especializado instaladas em delegacias paulistas, com atendimento contínuo e integrado ao sistema estadual de segurança pública.
Segundo o governador, mulheres podem registrar boletins de ocorrência e solicitar medidas protetivas de forma remota, por meio do aplicativo Mulher Segura ou pelo atendimento realizado na chamada Cabine Lilás, sem necessidade de comparecimento imediato à delegacia.
Tarcísio também anunciou a criação de um cadastro estadual de agressores condenados por violência doméstica. De acordo com ele, a medida deverá restringir o acesso desses condenados a determinados serviços oferecidos pelo Estado.
Ainda na área de proteção, o governador afirmou que o monitoramento eletrônico de agressores por tornozeleira, aliado ao georreferenciamento das vítimas, continuará sendo utilizado como ferramenta para fiscalização do cumprimento de medidas protetivas e acionamento das forças policiais quando houver aproximação indevida.
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