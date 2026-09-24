24 de setembro de 2026
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OPORTUNIDADE

HFC Saúde está com vaga de emprego aberta em Piracicaba

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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HFC Saúde está com processo seletivo aberto para contratação de profissional em Piracicaba. Vaga oferece benefícios e contratação pelo regime CLT.
HFC Saúde está com processo seletivo aberto para contratação de profissional em Piracicaba. Vaga oferece benefícios e contratação pelo regime CLT.

O HFC Saúde está com processo seletivo aberto para a contratação de terapeuta ocupacional com especialização em Análise do Comportamento Aplicada (ABA), em Piracicaba. A oportunidade é para atuação presencial, em regime CLT.

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Requisitos

Para se candidatar, é necessário ter ensino superior completo em Terapia Ocupacional e pós-graduação em Análise do Comportamento Aplicada (ABA). A empresa também solicita conhecimentos básicos em sistema integrado ERP e domínio intermediário do pacote Office.

A vaga é destinada ao nível pleno e também aceita candidaturas de profissionais de Piracicaba e cidades próximas. A remuneração não foi informada, sendo indicada como faixa salarial a combinar.

Atividades

O profissional contratado será responsável por realizar intervenções com pacientes neurodivergentes por meio da metodologia ABA. Entre as atividades estão avaliações e aplicação de técnicas terapêuticas voltadas ao desenvolvimento da autonomia em tarefas como autocuidado, higiene, alimentação, estudos e lazer.

Também fazem parte da função atividades para desenvolvimento de habilidades motoras amplas e finas, orientação a pacientes e familiares, registro da evolução clínica em prontuário e participação em reuniões com a equipe multidisciplinar.

Benefícios e horário

A vaga oferece benefícios como assistência médica e odontológica, vale-alimentação, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida, auxílio-farmácia e café da manhã.

O horário de trabalho é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, com atuação presencial em Piracicaba.

Como se candidatar

Os interessados podem consultar os detalhes e realizar a inscrição pelo link.

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