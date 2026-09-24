O HFC Saúde está com processo seletivo aberto para a contratação de terapeuta ocupacional com especialização em Análise do Comportamento Aplicada (ABA), em Piracicaba. A oportunidade é para atuação presencial, em regime CLT.

Para se candidatar, é necessário ter ensino superior completo em Terapia Ocupacional e pós-graduação em Análise do Comportamento Aplicada (ABA). A empresa também solicita conhecimentos básicos em sistema integrado ERP e domínio intermediário do pacote Office.

A vaga é destinada ao nível pleno e também aceita candidaturas de profissionais de Piracicaba e cidades próximas. A remuneração não foi informada, sendo indicada como faixa salarial a combinar.

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