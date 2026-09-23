A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), em Piracicaba, inaugurou nesta quarta-feira (23) um memorial dedicado ao professor Érico da Rocha Nobre, que teve atuação na trajetória do Departamento de Economia, Administração e Sociologia (LES) da instituição.
A cerimônia foi realizada pela manhã, na Sala da BM&F, e integrou a programação do I Conexão LES Day, encontro que reúne professores, estudantes, profissionais e outros integrantes da comunidade acadêmica ligados ao departamento.
O memorial foi desenvolvido pelo artista plástico Palmiro Romani em parceria com o arquiteto Marcelo Guidotti, por meio do Instituto Palmiro Romani (INPARO). O projeto busca preservar a memória do professor e registrar sua contribuição para a história da Esalq.
A proposta também está relacionada à atuação do INPARO em projetos voltados à preservação da memória e do patrimônio cultural de Piracicaba. O instituto desenvolve iniciativas nas áreas de artes visuais e patrimônio histórico, além de trabalhar na preservação da produção artística de Palmiro Romani.
Participaram da inauguração representantes da Esalq, Palmiro Romani e colaboradores envolvidos na criação do memorial.
Com a instalação da obra, a instituição passa a contar com um novo registro permanente dedicado à trajetória de Érico da Rocha Nobre e à sua participação na história do Departamento de Economia, Administração e Sociologia.