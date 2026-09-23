A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), em Piracicaba, inaugurou nesta quarta-feira (23) um memorial dedicado ao professor Érico da Rocha Nobre, que teve atuação na trajetória do Departamento de Economia, Administração e Sociologia (LES) da instituição.

A cerimônia foi realizada pela manhã, na Sala da BM&F, e integrou a programação do I Conexão LES Day, encontro que reúne professores, estudantes, profissionais e outros integrantes da comunidade acadêmica ligados ao departamento.