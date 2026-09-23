O cantor sertanejo Rick, da dupla Rick & Renner, será velado nesta quinta-feira (24), em Sorocaba, no interior de São Paulo. A cerimônia deverá ser aberta ao público. O enterro está previsto para sexta-feira (25).

Rick, cujo nome era Geraldo Antônio de Carvalho, morreu aos 59 anos na queda de um helicóptero na Serra Catarinense. A aeronave desapareceu na tarde de segunda-feira (21), durante um voo entre Porto Belo e São Joaquim. Os destroços foram localizados na terça-feira (22), em uma área de difícil acesso, e as cinco pessoas que estavam a bordo morreram.

Cinco pessoas estavam na aeronave