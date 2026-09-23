O cantor sertanejo Rick, da dupla Rick & Renner, será velado nesta quinta-feira (24), em Sorocaba, no interior de São Paulo. A cerimônia deverá ser aberta ao público. O enterro está previsto para sexta-feira (25).
VEJA MAIS :
- Corpos de Rick e outras vítimas são levados ao IML de SC
- Corpos de Rick e vítimas de queda de helicóptero são retirados
- VÍDEO: Veja imagens dos destroços do helicóptero que levava Rick
Cantor morreu aos 59 anos
Rick, cujo nome era Geraldo Antônio de Carvalho, morreu aos 59 anos na queda de um helicóptero na Serra Catarinense. A aeronave desapareceu na tarde de segunda-feira (21), durante um voo entre Porto Belo e São Joaquim. Os destroços foram localizados na terça-feira (22), em uma área de difícil acesso, e as cinco pessoas que estavam a bordo morreram.
Cinco pessoas estavam na aeronave
Além do cantor, estavam na aeronave o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira. Os corpos foram encaminhados para Florianópolis, onde passaram pelos procedimentos de identificação.
Causa da queda é investigada
A identificação das vítimas foi realizada pela Polícia Científica, e os corpos foram posteriormente liberados para as famílias. A causa da queda ainda é investigada pelas autoridades aeronáuticas e policiais.
Viagem tinha compromissos em São Joaquim
O acidente aconteceu enquanto Rick viajava para São Joaquim. Segundo informações divulgadas após a tragédia, ele tinha compromissos na cidade e avaliaria um possível investimento na região.
Carreira na música sertaneja
A morte do artista repercutiu entre fãs e nomes da música sertaneja. Rick ficou conhecido nacionalmente ao lado de Renner, com quem construiu uma carreira marcada por sucessos do gênero.