23 de setembro de 2026
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Cantor Rick será velado nesta quinta-feira em Sorocaba

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução: Redes Sociais
O cantor Rick, da dupla com Renner, será velado nesta quinta-feira (24), em Sorocaba (SP), após morrer em um acidente de helicóptero na Serra Catarinense. A cerimônia deverá ser aberta ao público.
O cantor Rick, da dupla com Renner, será velado nesta quinta-feira (24), em Sorocaba (SP), após morrer em um acidente de helicóptero na Serra Catarinense. A cerimônia deverá ser aberta ao público.

O cantor sertanejo Rick, da dupla Rick & Renner, será velado nesta quinta-feira (24), em Sorocaba, no interior de São Paulo. A cerimônia deverá ser aberta ao público. O enterro está previsto para sexta-feira (25).

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Cantor morreu aos 59 anos

Rick, cujo nome era Geraldo Antônio de Carvalho, morreu aos 59 anos na queda de um helicóptero na Serra Catarinense. A aeronave desapareceu na tarde de segunda-feira (21), durante um voo entre Porto Belo e São Joaquim. Os destroços foram localizados na terça-feira (22), em uma área de difícil acesso, e as cinco pessoas que estavam a bordo morreram.

Cinco pessoas estavam na aeronave

Além do cantor, estavam na aeronave o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira. Os corpos foram encaminhados para Florianópolis, onde passaram pelos procedimentos de identificação.

Causa da queda é investigada

A identificação das vítimas foi realizada pela Polícia Científica, e os corpos foram posteriormente liberados para as famílias. A causa da queda ainda é investigada pelas autoridades aeronáuticas e policiais.

Viagem tinha compromissos em São Joaquim

O acidente aconteceu enquanto Rick viajava para São Joaquim. Segundo informações divulgadas após a tragédia, ele tinha compromissos na cidade e avaliaria um possível investimento na região.

Carreira na música sertaneja

A morte do artista repercutiu entre fãs e nomes da música sertaneja. Rick ficou conhecido nacionalmente ao lado de Renner, com quem construiu uma carreira marcada por sucessos do gênero.

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