23 de setembro de 2026
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REGIÃO DE PIRACICABA

VÍDEO: GCM prende homem por estupro, cárcere privado e lesão

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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GCM Capivari
Um vizinho acionou a GCM, que prendeu o indivíduo.
Um vizinho acionou a GCM, que prendeu o indivíduo.

  Um homem de 23 anos foi preso em flagrante pela Guarda Civil de Capivari, na manhã desta quarta-feira (23), pelos crimes de cárcere privado, estupro, lesão corporal combinado com violência doméstica, ameaça, sequestro, resistência, dano e posse de drogas. 

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A corporação foi acionada por um vizinho, que informou que ouviu gritos e pedido de ajuda da residência ao lado. Ao chegar no local, a portaria do prédio relatou que ao longo da noite foram ouvidas discussões intensas e que o celular da vítima teria sido arremessado pela janela. 

Ao chegar no local, os guardas tentaram contato com a vítima, mas sem sucesso. Diante da suspeita, os agentes mexeram na maçaneta e constataram que a porta estava aberta. Ao adentrar o imóvel, os guardas notaram que o apartamento estava todo bagunçado, com objetos quebrados. Durante as buscas, ao chegar no quarto principal, os guardas encontraram o autor pelado, em cima da vítima, tapando a boca dela. Ao lado deles, uma barra de ferro foi localizada. O agressor foi contido e a vítima acolhida. 

Posteriormente, a mulher relatou que havia sido agredida com a barra de ferro, sofrido ameaças, além de ter sido abusada sexualmente durante à noite. 

Ainda durante buscas no interior do imóvel, os guardas localizaram uma substância análoga à maconha. O autor confirmou que teria feito uso de entorpecentes durante o período em que ficou no apartamento. O celular da vítima também foi encontrado danificado dentro do imóvel. 

Diante dos fatos, as partes foram encaminhadas à Delegacia de Polícia para apresentação da ocorrência. A vítima foi conduzia ao Pronto Socorro da Santa Casa, depois levada ao IML de Piracicaba para exames cautelares e perícia. Ela também foi orientada sobre o atendimento especializado para casos de violência doméstica, bem como seus direitos. 

O autor foi permaneceu à disposição da justiça.

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