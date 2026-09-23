O primeiro emprego costuma representar mais do que o início da vida profissional. Para muitos trabalhadores, é também o momento em que surgem os primeiros contatos com responsabilidades, aprendizado e escolhas que podem influenciar a trajetória profissional. Histórias de quem começou cedo ou deu os primeiros passos durante a faculdade ajudam a mostrar a importância dessas oportunidades.

VEJA MAIS :

O prefeito de Piracicaba, Helinho Zanatta, lembra que seu primeiro trabalho aconteceu ainda na infância, no Mercado Municipal da cidade. Aos 11 anos, ele ajudava a vender os queijos produzidos pela família no sítio.