Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira (22), após ser localizado em uma residência no bairro Monte Líbano, em Piracicaba, com uma motocicleta furtada.
LEIA MAIS
- Crack e cocaína: Homem é preso com drogas no Chapadão em Piracicaba
- VÍDEO: Galho gigante de árvore cai e atinge carro em avenida mobimentada
A ocorrência teve início após a vítima acionar a polícia e informar que o rastreador instalado na motocicleta, uma Honda CG azul, apontava a localização do veículo na Rua Gervásio Rovina.
Com apoio de outras equipes, os policiais realizaram um cerco no endereço indicado. Durante a ação, a motocicleta foi localizada no interior da residência. Próximo ao veículo, os policiais encontraram um homem deitado sobre um colchão.
Segundo a Polícia Militar, durante a abordagem o suspeito apresentou resistência, sendo necessário o uso moderado da força para contê-lo e realizar o algemamento.
Questionado sobre a origem da motocicleta, ainda segundo a PM, o homem confessou ter cometido o furto.
Após a abordagem, ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro Vila Cristina para atendimento médico. Na sequência, foi levado à Unidade de Polícia Judiciária (UPJ), onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelo crime de furto.
A motocicleta foi recuperada e devolvida à vítima. O homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.