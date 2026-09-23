23 de setembro de 2026
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EM CANA

Homem é preso escondido em casa com moto furtada, em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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PM
A moto foi encontrada durante a abordagem ao indivíduo.
A moto foi encontrada durante a abordagem ao indivíduo.

 Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira (22), após ser localizado em uma residência no bairro Monte Líbano, em Piracicaba, com uma motocicleta furtada.

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A ocorrência teve início após a vítima acionar a polícia e informar que o rastreador instalado na motocicleta, uma Honda CG azul, apontava a localização do veículo na Rua Gervásio Rovina.

Com apoio de outras equipes, os policiais realizaram um cerco no endereço indicado. Durante a ação, a motocicleta foi localizada no interior da residência. Próximo ao veículo, os policiais encontraram um homem deitado sobre um colchão.

Segundo a Polícia Militar, durante a abordagem o suspeito apresentou resistência, sendo necessário o uso moderado da força para contê-lo e realizar o algemamento.

Questionado sobre a origem da motocicleta, ainda segundo a PM, o homem confessou ter cometido o furto.

Após a abordagem, ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro Vila Cristina para atendimento médico. Na sequência, foi levado à Unidade de Polícia Judiciária (UPJ), onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelo crime de furto.

A motocicleta foi recuperada e devolvida à vítima. O homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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