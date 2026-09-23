A ocorrência teve início após a vítima acionar a polícia e informar que o rastreador instalado na motocicleta, uma Honda CG azul, apontava a localização do veículo na Rua Gervásio Rovina.

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira (22), após ser localizado em uma residência no bairro Monte Líbano, em Piracicaba, com uma motocicleta furtada.

Com apoio de outras equipes, os policiais realizaram um cerco no endereço indicado. Durante a ação, a motocicleta foi localizada no interior da residência. Próximo ao veículo, os policiais encontraram um homem deitado sobre um colchão.

Segundo a Polícia Militar, durante a abordagem o suspeito apresentou resistência, sendo necessário o uso moderado da força para contê-lo e realizar o algemamento.

Questionado sobre a origem da motocicleta, ainda segundo a PM, o homem confessou ter cometido o furto.