

Piracicaba vai participar de 18 modalidades na 88ª edição dos Jogos Abertos do Interior Horácio Baby Barioni, que será realizada entre os dias 8 e 18 de outubro, em Votuporanga. O congresso técnico da competição, em formato híbrido, aconteceu na última sexta-feira, dia 18/09, reuniu representantes dos municípios classificados e apresentou as principais orientações técnicas sobre a competição.



A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, foi representada por Beatriz Beig, chefe da delegação piracicabana. Ela acompanhou as orientações e os procedimentos que serão adotados durante a realização dos Jogos.



De acordo com a organização, a edição de 2026 terá a participação de 181 municípios e a expectativa de reunir mais de 8 mil pessoas entre atletas e integrantes das comissões técnicas das delegações.

Saiba mais:



Atual campeã dos Jogos Regionais da 3ª Região Esportiva do Estado – título conquistado em julho, Piracicaba contará com uma delegação de aproximadamente 350 pessoas, entre atletas, treinadores e servidores que estarão responsáveis pelo suporte e acompanhamento dos representantes do município durante a competição.



A delegação de Piracicaba vai participar das competições nas modalidades atletismo (feminino e masculino), basquete 3x3 (feminino), basquete (feminino livre), damas (masculino e feminino até 21 anos), ciclismo (feminino), handebol (masculino e feminino livre), futebol (feminino livre e masculino sub-20), futsal (masculino livre), malha, capoeira (feminino e masculino), ginástica artística (masculino até 16 anos e feminino livre), karatê (feminino e masculino), taekwondo (feminino e masculino), tênis de mesa (feminino e masculino até 21 anos), xadrez (feminino), boxe (feminino e masculino elite), kickboxing (masculino e feminino) e supino raw (misto).