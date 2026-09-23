23 de setembro de 2026
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ESPORTE

Piracicaba terá 18 modalidades nos Jogos Abertos do Interior

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Piracicaba é atual campeã dos Jogos Regionais da 3ª Região Esportiva do Estado
Piracicaba é atual campeã dos Jogos Regionais da 3ª Região Esportiva do Estado


Piracicaba vai participar de 18 modalidades na 88ª edição dos Jogos Abertos do Interior Horácio Baby Barioni, que será realizada entre os dias 8 e 18 de outubro, em Votuporanga. O congresso técnico da competição, em formato híbrido, aconteceu na última sexta-feira, dia 18/09, reuniu representantes dos municípios classificados e apresentou as principais orientações técnicas sobre a competição.
 
A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, foi representada por Beatriz Beig, chefe da delegação piracicabana. Ela acompanhou as orientações e os procedimentos que serão adotados durante a realização dos Jogos.
 
De acordo com a organização, a edição de 2026 terá a participação de 181 municípios e a expectativa de reunir mais de 8 mil pessoas entre atletas e integrantes das comissões técnicas das delegações.

Saiba mais:


 Atual campeã dos Jogos Regionais da 3ª Região Esportiva do Estado – título conquistado em julho, Piracicaba contará com uma delegação de aproximadamente 350 pessoas, entre atletas, treinadores e servidores que estarão responsáveis pelo suporte e acompanhamento dos representantes do município durante a competição.
 
A delegação de Piracicaba vai participar das competições nas modalidades atletismo (feminino e masculino), basquete 3x3 (feminino), basquete (feminino livre), damas (masculino e feminino até 21 anos), ciclismo (feminino), handebol (masculino e feminino livre), futebol (feminino livre e masculino sub-20), futsal (masculino livre), malha, capoeira (feminino e masculino), ginástica artística (masculino até 16 anos e feminino livre), karatê (feminino e masculino), taekwondo (feminino e masculino), tênis de mesa (feminino e masculino até 21 anos), xadrez (feminino), boxe (feminino e masculino elite), kickboxing (masculino e feminino) e supino raw (misto).

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