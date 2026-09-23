Os salários dos principais cargos políticos do Brasil podem chegar a R$ 46.366,19 por mês em 2026. O valor corresponde ao teto constitucional e é recebido pelo presidente da República, vice-presidente, senadores, deputados federais e ministros de Estado, além de servir como referência para outras carreiras do serviço público.
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O levantamento da Forbes Brasil foi publicado às vésperas das eleições de outubro, quando os brasileiros irão escolher presidente, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais. O primeiro turno está marcado para 4 de outubro e um eventual segundo turno ocorrerá em 25 de outubro para as disputas de presidente e governador.
Presidente, senadores e deputados federais
Na esfera federal, o subsídio mensal do presidente da República, do vice-presidente, dos 81 senadores e dos 513 deputados federais é de R$ 46.366,19.
Além da remuneração, parlamentares contam com recursos destinados ao exercício do mandato, como verba de gabinete e a Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap). Deputados federais também podem utilizar imóveis funcionais ou receber auxílio-moradia, conforme as regras da Câmara. Esses recursos não fazem parte do salário pessoal dos parlamentares.
Governadores têm salários diferentes
A remuneração dos governadores é definida pelas Assembleias Legislativas de cada estado e deve respeitar o teto constitucional. Por isso, os valores variam entre as unidades da Federação.
Segundo o levantamento da Forbes, os subsídios mensais são:
Sergipe: R$ 46.366,19
Acre: R$ 41.845,49
Minas Gerais: R$ 41.845,49
Bahia: R$ 36.894,89
São Paulo: R$ 36.301,53
Espírito Santo: R$ 36.165,63
Mato Grosso do Sul: R$ 35.462,27
Rio de Janeiro: R$ 35.462,22
Rio Grande do Sul: R$ 35.462,22
Rondônia: R$ 35.462,22
Pará: R$ 35.363,55
Paraíba: R$ 35.032,58
Piauí: R$ 34.774,64
Roraima: R$ 34.299,00
Alagoas: R$ 34.262,58
Mato Grosso: R$ 34.100,55
Amazonas: R$ 34.070,00
Paraná: R$ 33.763,00
Goiás: R$ 33.428,12
Maranhão: R$ 33.006,39
Amapá: R$ 33.000,00
Tocantins: R$ 32.518,44
Distrito Federal: R$ 29.311,94
Santa Catarina: R$ 25.322,25
Ceará: R$ 22.878,41
Pernambuco: R$ 22.000,00
Rio Grande do Norte: R$ 21.914,76.
Deputados estaduais
Deputados estaduais e distritais podem receber até 75% do subsídio de um deputado federal, o que corresponde a R$ 34.774,64 mensais.
A maior parte dos estados adota esse limite. O Amapá, porém, estabelece remuneração de R$ 33.448,40. No Ceará, o valor informado pela Forbes é de R$ 34.776,64, diferença atribuída a arredondamentos previstos em ato da Assembleia Legislativa.
Prefeitos e vereadores
A remuneração de prefeitos não é padronizada em todo o país. O valor é definido pelas Câmaras Municipais para cada legislatura e precisa respeitar os limites constitucionais.
O mesmo ocorre com os vereadores. O subsídio varia conforme o município e segue limites relacionados à população local e ao salário dos deputados estaduais.
Além dos salários, câmaras municipais e prefeituras podem disponibilizar recursos para estrutura administrativa, assessores e funcionamento dos gabinetes. Essas verbas são destinadas ao exercício do mandato ou do cargo e não devem ser confundidas com a remuneração pessoal.
Comparação com a renda dos trabalhadores
O levantamento também compara os salários dos políticos com o rendimento médio dos trabalhadores brasileiros. Segundo dados da PNAD Contínua, do IBGE, o rendimento médio mensal real habitualmente recebido pelos trabalhadores ficou em R$ 3.762 no trimestre de maio a julho de 2026.
Com isso, o subsídio de R$ 46.366,19 corresponde a aproximadamente 12 vezes a renda média mensal dos trabalhadores no período. Para deputados estaduais, considerando o teto de R$ 34.774,64, a proporção é de cerca de nove vezes.
Teto constitucional
O teto de R$ 46.366,19 foi consolidado em 2025, com a entrada em vigor da última parcela dos reajustes escalonados previstos no Decreto Legislativo nº 172/2022.
O valor estabelece o limite constitucional para a remuneração do funcionalismo público e serve de referência para os subsídios de diversas autoridades.