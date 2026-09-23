Os salários dos principais cargos políticos do Brasil podem chegar a R$ 46.366,19 por mês em 2026. O valor corresponde ao teto constitucional e é recebido pelo presidente da República, vice-presidente, senadores, deputados federais e ministros de Estado, além de servir como referência para outras carreiras do serviço público.

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O levantamento da Forbes Brasil foi publicado às vésperas das eleições de outubro, quando os brasileiros irão escolher presidente, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais. O primeiro turno está marcado para 4 de outubro e um eventual segundo turno ocorrerá em 25 de outubro para as disputas de presidente e governador.