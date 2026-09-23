O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, estará em Piracicaba nesta quarta-feira (23). Ao lado de Alex Madureira, rea-lizarão várias atividades de campanha pela cidade.
O governador estará reunido com mulheres que o apoiam, às 14h30, na Rua Luiz de Queiroz, 51.
Na sequência, às 15h30, será feita uma caminhada pelo comércio da cidade, com a concentração no Mercado Municipal. Seguida de carreata em carro aberto na região central, com concentração no Bolsão da Paulista, às 17h.
De acordo com Madureira, será uma tarde com várias atividades para conversar com o eleitorado.
Madureira concorre à reeleição pela Alesp e Tarciso, pelo governo estadual.
“Estamos planejando esta agenda há um certo tempo, até que encontramos a data adequada para ambas as partes.
Será um dia especial, em que a população terá a dimensão do nosso trabalho e do que estamos nos pro-pondo a fazer com a reeleição”, disse Madureira.
“Vamos dar sequência a uma série de projetos importantes para a cidade e toda a região metropolitana de Piracicaba”, concluiu o deputado.
Na última pesquisa divulgada para o governo do Estado de São Paulo, pela Real Time Big Data, divulgada em 21 de setembro, apontou 53% para Tarcísio e 38% para Haddad no primeiro turno, com margem de erro de 2 pontos.
Esse resultado indica vitória de Tarcísio ainda no primeiro turno.
OLHO NA AGENDA
Veja a agenda completa do governador:
• 10H30 | CAPIVARI
Carreata com apoiadores
Endereço: Av. Dra Marlene do Carmo Rossi, 1000 - Bairro Coriolano
• 14H30 | PIRACICABA
Encontro com Mulheres
Endereço: Rua Luiz de Queiroz, 51 - Centro
• 15H30 | PIRACICABA
Caminhada no Centro
Endereço: Praça Dr. Alfredo Cardoso, 1336 - Centro
• 17H00 | PIRACICABA
Carreata com apoiadores
Local: Bolsão da Estação Paulista
Endereço: Av. Dr. Paulo de Moraes, 1580 - Bairro Paulista