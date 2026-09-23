O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, estará em Piracicaba nesta quarta-feira (23). Ao lado de Alex Madureira, rea-lizarão várias atividades de campanha pela cidade.

O governador estará reunido com mulheres que o apoiam, às 14h30, na Rua Luiz de Queiroz, 51.

Na sequência, às 15h30, será feita uma caminhada pelo comércio da cidade, com a concentração no Mercado Municipal. Seguida de carreata em carro aberto na região central, com concentração no Bolsão da Paulista, às 17h.