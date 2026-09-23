23 de setembro de 2026
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EM PIRACICABA

Ação da PM termina com 2 presos e drogas apreendidas

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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PM
A PM prendeu dois homens e aprendeu drogas na ação.
A PM prendeu dois homens e aprendeu drogas na ação.

 Uma abordagem da Polícia Militar terminou com dois homens presos por tráfico de drogas na manhã desta terça-feira (22), no Jardim Esplanada, em Piracicaba.

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A ocorrência teve início por volta das 8h50, durante patrulhamento pela Rua Vasco da Gama. Os policiais abordaram um homem que saía de uma residência carregando uma sacola amarela. Segundo a equipe, ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou esconder o material.

Durante a abordagem, os policiais localizaram porções de drogas. Ainda conforme o registro da ocorrência, o suspeito afirmou que havia acabado de buscar os entorpecentes em uma residência próxima, onde estaria outro homem.

Com apoio de uma equipe do Comando de Grupo Patrulha, os policiais seguiram até o imóvel indicado. 

O morador autorizou a entrada da equipe e acompanhou a vistoria. No interior da residência, foram encontradas mais drogas, além de R$ 48,10 em dinheiro trocado. Entre os entorpecentes apreendidos estavam maconha, crack e ice.

Os dois suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados para atendimento médico. Em seguida, foram apresentados à unidade da Polícia Judiciária.

A autoridade policial ratificou a prisão por tráfico de drogas. Os dois homens permaneceram presos e ficaram à disposição da Justiça.

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