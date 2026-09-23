A ocorrência teve início por volta das 8h50, durante patrulhamento pela Rua Vasco da Gama. Os policiais abordaram um homem que saía de uma residência carregando uma sacola amarela. Segundo a equipe, ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou esconder o material.

Uma abordagem da Polícia Militar terminou com dois homens presos por tráfico de drogas na manhã desta terça-feira (22), no Jardim Esplanada, em Piracicaba.

Durante a abordagem, os policiais localizaram porções de drogas. Ainda conforme o registro da ocorrência, o suspeito afirmou que havia acabado de buscar os entorpecentes em uma residência próxima, onde estaria outro homem.

Com apoio de uma equipe do Comando de Grupo Patrulha, os policiais seguiram até o imóvel indicado.

O morador autorizou a entrada da equipe e acompanhou a vistoria. No interior da residência, foram encontradas mais drogas, além de R$ 48,10 em dinheiro trocado. Entre os entorpecentes apreendidos estavam maconha, crack e ice.