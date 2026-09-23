A Swift está com processo seletivo aberto para a contratação de atendente de loja em Piracicaba. A oportunidade é destinada a candidatos com mais de 18 anos e inclui atividades de atendimento ao cliente, vendas, operação de caixa e organização do estabelecimento.
VEJA MAIS :
- Você sabe quais são os sobrenomes mais comuns em Piracicaba? Veja
- Piracicaba prepara caravana para Feira do Empreendedor 2026
- ESALQ inaugura memorial em homenagem a Érico da Rocha Nobre
Entre as funções estão o recebimento e armazenamento de mercadorias, abastecimento e organização da loja e do estoque, além do contato direto com os consumidores durante o atendimento e a venda dos produtos.
Requisitos para a vaga
Para participar do processo seletivo, é necessário ter mais de 18 anos, residir próximo à loja e ter disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e feriados.
A empresa considera desejável que o candidato tenha ensino médio completo, experiência de aproximadamente dois anos nas áreas de vendas ou atendimento ao cliente e vivência no segmento de varejo. Cursos relacionados a vendas ou atendimento também são considerados um diferencial.
Perfil buscado pela empresa
A Swift também destaca características esperadas dos candidatos. Entre elas estão energia e entusiasmo, interesse pela marca e vontade de crescer profissionalmente dentro da empresa.
A companhia busca pessoas que gostem de cozinhar e/ou fazer churrasco, tenham comprometimento e estabilidade na carreira, facilidade para trabalhar em equipe e boa comunicação.
Também são valorizados o protagonismo, a agilidade nas atividades do dia a dia, a disposição para buscar novas soluções e o foco no cumprimento de objetivos.
Benefícios oferecidos
Entre os benefícios estão vale-refeição e vale-alimentação flexível, que podem ser utilizados de acordo com a preferência do colaborador, além de vale-transporte.
A empresa também oferece a chamada Experiência Swift, com a disponibilização mensal de um produto diferente para que os funcionários possam conhecer e experimentar os itens comercializados e aprimorar os argumentos de venda.
Os colaboradores têm ainda acesso ao aplicativo interno Sempre JBS e aos programas Sempre Cuida, Sempre Educa e Sempre Cresce.
O Sempre Cuida disponibiliza acesso gratuito a recursos voltados ao bem-estar, incluindo cuidados com saúde mental, física e nutricional. Já o Sempre Educa reúne conteúdos e treinamentos corporativos para apoiar o desenvolvimento profissional. O Sempre Cresce é voltado a oportunidades de carreira dentro do grupo JBS.
Também estão entre os benefícios a possibilidade de realizar compras nas lojas com repasse em folha e parceria com o Gympass para acesso a academias.
Assistência médica e odontológica e seguro de vida são oferecidos como opções. Há ainda descontos em instituições de ensino e de idiomas, também de forma opcional.
Processo seletivo
O processo de seleção será realizado em cinco etapas. A primeira é o cadastro do candidato. Na sequência, ocorre a entrevista com o gestor. A terceira fase é o pré-work, seguida pelo comitê de seleção.
Após a conclusão das etapas e a aprovação do candidato, o processo é finalizado com a contratação.
Cadastro
Os interessados devem realizar o cadastro do currículo por meio da plataforma de recrutamento da empresa. A inscrição pode ser feita pelo link da vaga disponibilizado pela Swift.