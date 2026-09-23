A Swift está com processo seletivo aberto para a contratação de atendente de loja em Piracicaba. A oportunidade é destinada a candidatos com mais de 18 anos e inclui atividades de atendimento ao cliente, vendas, operação de caixa e organização do estabelecimento.

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Entre as funções estão o recebimento e armazenamento de mercadorias, abastecimento e organização da loja e do estoque, além do contato direto com os consumidores durante o atendimento e a venda dos produtos.