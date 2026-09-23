O Sebrae Aqui Piracicaba, em parceria com a Prefeitura, promove uma caravana para a Feira do Empreendedor 2026. A viagem será realizada somente no dia 19 de outubro, primeiro dia do evento, que acontece no São Paulo Expo, na capital paulista.
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A iniciativa é voltada a empreendedores, empresários e pessoas interessadas em conhecer novas oportunidades para seus negócios. A caravana busca facilitar o acesso dos participantes de Piracicaba à programação da feira e às atividades promovidas pelo Sebrae-SP.
Feira reúne oportunidades
A Feira do Empreendedor 2026 será realizada entre os dias 19 e 22 de outubro e contará com uma programação voltada ao desenvolvimento de negócios. Entre as atividades estão palestras, orientações, consultorias, oportunidades de networking e contato com empresas e soluções para empreendedores.
Durante o evento, os participantes também poderão conhecer tendências e iniciativas relacionadas à gestão, inovação, marketing, finanças e transformação digital.
Viagem acontece no dia 19
Apesar de a Feira do Empreendedor seguir até o dia 22 de outubro, a caravana organizada pelo Sebrae Aqui Piracicaba terá apenas um dia de participação: 19 de outubro.
A iniciativa permite que os participantes tenham contato com a estrutura e as atividades da feira já na abertura do evento, além de ampliar as possibilidades de troca de experiências e geração de negócios.
Participação
A Feira do Empreendedor é promovida pelo Sebrae-SP e reúne empreendedores de diferentes segmentos. A programação busca oferecer conhecimento e oportunidades para quem já possui um negócio ou pretende empreender.
Como participar
Inscrições até dia 08/10 pelo WhatsApp do Sebrae Aqui Piracicaba – (19) 3437-2227
Informações sobre a Feira do Empreendedor e a programação estão disponíveis no link.
SERVIÇO
Caravana para a Feira do Empreendedor – Sebrae Aqui Piracicaba
Data: 19/10/2026
Horário de partida: 8h, em frente ao Centro Cívico (rua Antônio Côrrea Barbosa, 2233 – Chácara Nazareth)
Horário de saída da Feira para retorno a Piracicaba: 16h.