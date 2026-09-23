O Sebrae Aqui Piracicaba, em parceria com a Prefeitura, promove uma caravana para a Feira do Empreendedor 2026. A viagem será realizada somente no dia 19 de outubro, primeiro dia do evento, que acontece no São Paulo Expo, na capital paulista.

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A iniciativa é voltada a empreendedores, empresários e pessoas interessadas em conhecer novas oportunidades para seus negócios. A caravana busca facilitar o acesso dos participantes de Piracicaba à programação da feira e às atividades promovidas pelo Sebrae-SP.