A deputada estadual Professora Bebel (PT) realizou, na manhã desta terça-feira (22), uma caminhada pela região central de Piracicaba como parte de sua agenda de campanha. A atividade ocorreu a 12 dias da eleição de 4 de outubro e reuniu apoiadores, lideranças de movimentos sociais e representantes de municípios da região.
A concentração aconteceu na Estação da Paulista. Em seguida, o grupo percorreu a Rua Governador Pedro de Toledo, acompanhado por um carro de som, enquanto militantes distribuíam materiais de campanha e dialogavam com comerciantes, trabalhadores e consumidores que circulavam pelo Centro.
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De acordo com a organização, participaram lideranças de Piracicaba e de mais de dez cidades da região, além de militantes e simpatizantes da candidatura.
O ato foi encerrado com uma plenária no Clube Coronel Barbosa. Durante o encontro, Bebel defendeu a eleição de candidatos de seu partido e de aliados para a Presidência da República, o Governo de São Paulo, o Senado e o Congresso Nacional.
Em seu discurso, a deputada também afirmou que pretende disputar a reeleição para um novo mandato na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.
“Também precisamos eleger uma bancada forte de deputados federais que ajudem o presidente Lula a governar o Brasil. Quero ser reeleita e contribuir com o governo de Fernando Haddad em São Paulo, com investimentos em educação, saúde, moradia e programas sociais”, declarou.
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