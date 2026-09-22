A deputada estadual Professora Bebel (PT) realizou, na manhã desta terça-feira (22), uma caminhada pela região central de Piracicaba como parte de sua agenda de campanha. A atividade ocorreu a 12 dias da eleição de 4 de outubro e reuniu apoiadores, lideranças de movimentos sociais e representantes de municípios da região.

A concentração aconteceu na Estação da Paulista. Em seguida, o grupo percorreu a Rua Governador Pedro de Toledo, acompanhado por um carro de som, enquanto militantes distribuíam materiais de campanha e dialogavam com comerciantes, trabalhadores e consumidores que circulavam pelo Centro.

Saiba mais: