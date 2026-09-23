A noite terminou atrás das grades para um homem acusado de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Chapadão, em Piracicaba. A prisão aconteceu neste domingo (20), durante patrulhamento da Polícia Militar pela Rua das Gralhas.
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Segundo a PM, o local já é conhecido pelas equipes policiais devido à incidência de ocorrências relacionadas ao comércio de entorpecentes. Durante a abordagem, os policiais realizaram busca pessoal e encontraram 19 eppendorfs com cocaína, 64 pedras de crack e R$ 81,25 em dinheiro.
Só ser questionado, o indivíduo confessou aos policiais que estava comercializando as drogas. Ele também afirmou que o dinheiro encontrado seria proveniente da venda dos entorpecentes.
Diante da situação, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Plantão Policial de Piracicaba, junto com todo o material apreendido.
A ocorrência foi apresentada à autoridade policial, que adotou as medidas cabíveis de Polícia Judiciária. O indiciado permaneceu à disposição da Justiça.