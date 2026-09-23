23 de setembro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
EM PIRACICABA

Crack e cocaína: Homem é preso com drogas no Chapadão

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
PM
As drogas foram apreendidas e apresentadas na delegacia.
As drogas foram apreendidas e apresentadas na delegacia.

   A noite terminou atrás das grades para um homem acusado de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Chapadão, em Piracicaba. A prisão aconteceu neste domingo (20), durante patrulhamento da Polícia Militar pela Rua das Gralhas.

LEIA MAIS

Segundo a PM, o local já é conhecido pelas equipes policiais devido à incidência de ocorrências relacionadas ao comércio de entorpecentes. Durante a abordagem, os policiais realizaram busca pessoal e encontraram 19 eppendorfs com cocaína, 64 pedras de crack e R$ 81,25 em dinheiro.

Só ser questionado, o indivíduo confessou aos policiais que estava comercializando as drogas. Ele também afirmou que o dinheiro encontrado seria proveniente da venda dos entorpecentes.

Diante da situação, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Plantão Policial de Piracicaba, junto com todo o material apreendido.

A ocorrência foi apresentada à autoridade policial, que adotou as medidas cabíveis de Polícia Judiciária. O indiciado permaneceu à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários