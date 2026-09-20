As campanhas dos candidatos de Piracicaba a deputado estadual e federal receberam doações individuais que chegam a R$ 100 mil.
Levantamento feito com base nos dados de prestação de contas apresentados no DivulgaCand mostra quem são as pessoas físicas que mais contribuíram para as campanhas.
Considerando o total destinado por cada pessoa física às campanhas, três doadores chegam à marca de R$ 100 mil em contribuições: João Paulo Cunha, Rodrigo Zanardo e Pedro Isamu Mizutani.
João Paulo Cunha destinou R$ 100 mil à campanha da Professora Bebel (PT), enquanto Rodrigo Zanardo também aparece com uma contribuição de R$ 100 mil para a candidata.
Pedro Isamu Mizutani, por sua vez, aparece como doador de R$ 50 mil para Alex Madureira (PL) e de outros R$ 50 mil para Barjas Negri (PSD). Consideradas as duas campanhas, suas contribuições somam R$ 100 mil.
Outro valor elevado é o de Nilto Ignacio Tatto, que aparece com uma doação de R$ 90 mil para a campanha de Bebel.
Na sequência, Marcelo Rosenthal aparece com R$ 53,3 mil destinados à campanha de André Bandeira (PSDB). Gildevanio Ilso dos Santos Diniz contribuiu com R$ 51,2 mil para Renan Paes (PL).
Também aparecem doações individuais de R$ 50 mil feitas por Sylvio Rinaldi Filho, Flaviano Galhardo e Joelcio Escobar, todos para a campanha de Alex Madureira.
Wilson Levy Braga da Silva Neto aparece com uma contribuição de R$ 45 mil para Bebel. José Antonio de Godoy doou R$ 25 mil para Barjas Negri, enquanto Paulo Fernando Silveira Penteado contribuiu com R$ 15 mil para Renan Paes.
Há ainda doações de R$ 10 mil feitas por José Everaldo Borges para Josef Borges e por Olivia dos Santos Fonseca para a própria campanha. Renan Leandro Paes declarou R$ 6 mil para sua campanha.
Entre os demais valores identificados no levantamento estão R$ 4,5 mil de Erick Gomes para Renan Paes; R$ 3,5 mil de Sergio José Dias Pacheco Junior para Sergio Pacheco; R$ 3 mil de Clarisse Ruhoff Damer para Paulo Serra; R$ 3 mil de Valeria Pomatti para Olivia Fonseca; R$ 3 mil de Raimunda Ferreira de Almeida para Rai de Almeida; R$ 1 mil de José Antonio de Godoy para Barjas Negri; R$ 1 mil de Marina Vieira da Silva para Rai de Almeida; R$ 91,50 de Claudia Figueiredo Cunha Bueno para Claudia Bueno; e R$ 47.903,98 de Nancy Aparecida Ferruzzi Thame para a própria campanha.
PARTIDOS CONCENTRAM MAIOR PARTE
Embora as doações de pessoas físicas apresentem valores elevados em algumas campanhas, os dados levantados mostram que as direções partidárias são responsáveis por uma parcela significativa — e, em diversos casos, pela quase totalidade — das receitas declaradas.
Entre os candidatos a deputado estadual, Alex Madureira declarou R$ 1.263.446,67 em receitas, dos quais R$ 950 mil vieram da direção nacional do PL.
Bebel declarou R$ 1.183.690, com R$ 715,5 mil provenientes da direção nacional do PT. Renan Paes informou R$ 560.350, sendo R$ 480 mil da direção nacional do PL.
Entre os candidatos a deputado federal, Barjas Negri declarou R$ 1.676.000 em receitas, dos quais R$ 1,6 milhão foram repassados pela direção nacional do PSD. Nancy Thame declarou R$ 1.302.797,98, sendo R$ 1,25 milhão da direção nacional do PV. Paulo Campos declarou R$ 956.400, integralmente provenientes da direção nacional do Solidariedade. Rai de Almeida declarou R$ 398.635, sendo R$ 392.500 da direção nacional do PT.
Os valores mostram, portanto, uma diferença importante entre doações de pessoas físicas e recursos partidários. Enquanto as contribuições individuais chegam a dezenas de milhares de reais, os repasses das direções partidárias alcançam centenas de milhares ou até mais de R$ 1 milhão em algumas campanhas.
Os valores e nomes citados nesta reportagem foram extraídos do levantamento fornecido com base nos dados do DivulgaCand.
A relação de pessoas físicas considera os doadores que aparecem na listagem apresentada para cada candidatura; transferências realizadas por diretórios partidários não foram contabilizadas como doações individuais.