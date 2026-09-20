Levantamento feito com base nos dados de prestação de contas apresentados no DivulgaCand mostra quem são as pessoas físicas que mais contribuíram para as campanhas.

As campanhas dos candidatos de Piracicaba a deputado estadual e federal receberam doações individuais que chegam a R$ 100 mil.

Considerando o total destinado por cada pessoa física às campanhas, três doadores chegam à marca de R$ 100 mil em contribuições: João Paulo Cunha, Rodrigo Zanardo e Pedro Isamu Mizutani.

João Paulo Cunha destinou R$ 100 mil à campanha da Professora Bebel (PT), enquanto Rodrigo Zanardo também aparece com uma contribuição de R$ 100 mil para a candidata.

Pedro Isamu Mizutani, por sua vez, aparece como doador de R$ 50 mil para Alex Madureira (PL) e de outros R$ 50 mil para Barjas Negri (PSD). Consideradas as duas campanhas, suas contribuições somam R$ 100 mil.