Nesta terça-feira (22), a Esalq/USP recebeu atividades sobre compostagem e segurança alimentar, das 8h às 12h e das 14h às 16h. À noite, das 19h às 21h, o Sesc Piracicaba promove um cinedebate com a exibição do documentário DescArte e conversa com o diretor Leandro Brunt.

A 2ª Semana Lixo Zero Piracicaba segue até domingo (27) com atividades gratuitas em diferentes pontos da cidade. Entre as opções estão palestras, cinedebate, visita a uma cooperativa, feira de troca e uma ação especial na Festa da Primavera, no Engenho Central.

Na quarta-feira (23), a Fatec Piracicaba recebe, das 8h às 12h, palestras sobre energias renováveis, tecnologias e soluções baseadas na natureza. À tarde, das 14h às 17h, haverá visita guiada à Cooperativa Reciclador Solidário. Na quinta-feira (24), o tema será cooperativismo, empreendedorismo e tecnologias sociais, com atividades das 8h às 12h, na Fatec. Na sexta (25), o Parque Tecnológico recebe, das 8h às 12h, palestras sobre a responsabilidade de sociedade, poder público e empresas na gestão dos resíduos.

O sábado (26) será marcado pela 10ª Feira da Barganha, das 9h às 15h, na Estação da Paulista. A iniciativa incentiva a troca, doação e conserto de objetos usados ou reciclados. No domingo (27), a programação chega à Festa da Primavera, realizada pelo Clube Nipo-Brasileiro de Piracicaba no Engenho Central. Às 15h, será realizada uma ação voltada à gestão dos resíduos da cozinha da festa, levando a discussão sobre descarte e aproveitamento de materiais para um evento tradicional da cidade.