Uma ocorrência de grande impacto mobilizou equipes de emergência na noite desta segunda-feira (21), na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), no sentido Oeste, na altura do km 148, em frente a uma churrascaria, em Piracicaba.

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Segundo informações, o Nissan Versa era conduzido por um taxista que transportava três passageiros. O motorista teria errado a entrada do restaurante e, ao tentar realizar uma manobra de ré pelo acostamento, acabou sendo atingido na traseira pela carreta-tanque.