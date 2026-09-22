22 de setembro de 2026
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NA LUIZ DE QUEIROZ

Carreta-tanque tomba após colisão com Nissan em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Jhennyfer Oliveira
A carreta tombou e interditou o trânsito na rodovia.
A carreta tombou e interditou o trânsito na rodovia.

  Uma ocorrência de grande impacto mobilizou equipes de emergência na noite desta segunda-feira (21), na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), no sentido Oeste, na altura do km 148, em frente a uma churrascaria, em Piracicaba.

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Segundo informações, o Nissan Versa era conduzido por um taxista que transportava três passageiros. O motorista teria errado a entrada do restaurante e, ao tentar realizar uma manobra de ré pelo acostamento, acabou sendo atingido na traseira pela carreta-tanque.

Já segundo o relato do motorista da carreta, ele não visualizou as luzes de freio do Nissan e percebeu o veículo parado na faixa 2. Na tentativa de evitar a colisão, teria desviado para a faixa 1. Durante a manobra, perdeu o controle da direção e a carreta acabou capotando na pista.

Socorro acionado 

O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do resgate. Apesar da gravidade da ocorrência, o taxista e os três passageiros do Nissan não ficaram feridos.

O motorista da carreta sofreu ferimentos leves e alguns arranhões. Ele foi socorrido pela equipe de resgate e encaminhado para atendimento médico na Santa Casa de Piracicaba.

Carga exige atenção

A presença da carga de diesel e a posição da carreta capotada exigiram atenção das equipes de emergência durante o atendimento.

A pista permanece interditada, enquanto os trabalhos de segurança e atendimento à ocorrência são realizados.

A Polícia Militar Rodoviária foi acionada e as circunstâncias do acidente ainda deverão ser apuradas.

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