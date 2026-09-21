Um novo leilão online de produtos das Casas Bahia reúne eletrodomésticos em diferentes lotes, com lances iniciais que partem de R$ 400. Entre os itens disponíveis está um fogão Atlas, enquanto outro lote reúne 14 ventiladores. As disputas são realizadas pela internet, e os valores podem subir conforme novos participantes apresentam ofertas.
Os lotes desta rodada estão vinculados a diferentes locais de retirada. Em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, a programação tem encerramento nesta segunda-feira (21), enquanto os produtos destinados à retirada em Jundiaí, no interior de São Paulo, têm disputa prevista para esta terça-feira (22). Os horários e condições devem ser conferidos diretamente na plataforma responsável pelo lote escolhido.
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Antes do lance, é preciso conferir as condições
Quem pretende participar precisa considerar que os produtos não são vendidos nas mesmas condições de uma compra convencional em loja. Parte dos itens é proveniente de logística reversa, o que significa que pode ter retornado ao estoque após situações como troca ou devolução. Os lotes podem apresentar avarias, ausência de componentes e outras condições que devem ser verificadas na descrição do produto.
Outro ponto importante é a garantia. As condições dos leilões informam que não há garantia de funcionamento dos itens e recomendam a avaliação das condições do lote antes da participação. Por isso, o valor exibido como lance inicial não deve ser considerado como custo definitivo da compra. A disputa também pode envolver comissão do leiloeiro e outras taxas previstas no edital.
A participação ocorre mediante cadastro na plataforma responsável pelo leilão e habilitação para os lances. Como páginas falsas podem ser utilizadas em golpes envolvendo leilões, a orientação é acessar somente os canais oficiais e conferir o edital antes de fornecer dados ou realizar qualquer pagamento. A Casas Bahia entrou em recuperação judicial em agosto de 2026, mas o leilão não deve ser apresentado automaticamente como consequência direta desse processo: há registros de leilões da companhia anteriores ao pedido de recuperação judicial.