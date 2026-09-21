Um novo leilão online de produtos das Casas Bahia reúne eletrodomésticos em diferentes lotes, com lances iniciais que partem de R$ 400. Entre os itens disponíveis está um fogão Atlas, enquanto outro lote reúne 14 ventiladores. As disputas são realizadas pela internet, e os valores podem subir conforme novos participantes apresentam ofertas.

Os lotes desta rodada estão vinculados a diferentes locais de retirada. Em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, a programação tem encerramento nesta segunda-feira (21), enquanto os produtos destinados à retirada em Jundiaí, no interior de São Paulo, têm disputa prevista para esta terça-feira (22). Os horários e condições devem ser conferidos diretamente na plataforma responsável pelo lote escolhido.

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Antes do lance, é preciso conferir as condições