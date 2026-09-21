O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, participou de um encontro com dirigentes sindicais em Piracicaba na manhã desta segunda-feira (21) e afirmou que o Brasil registrou mais de 10 milhões de novos vínculos formais desde o início de 2023. O encontro foi realizado no Clube do Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba e teve como tema “O futuro do trabalho no país e os impactos das eleições sobre a vida do trabalhador brasileiro”.

A atividade foi articulada pela deputada estadual Professora Bebel (PT) e reuniu representantes de sindicatos de Piracicaba e região. Também participaram o presidente do Instituto Sindical e do Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba, Wagner da Silveira, o Juca, e outras lideranças.

Segundo dados divulgados pelo Ministério do Trabalho em agosto, o país acumulou 10.100.342 novos vínculos formais entre janeiro de 2023 e junho de 2026. No período, o número de vínculos formais chegou a 62,8 milhões.