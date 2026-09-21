O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, participou de um encontro com dirigentes sindicais em Piracicaba na manhã desta segunda-feira (21) e afirmou que o Brasil registrou mais de 10 milhões de novos vínculos formais desde o início de 2023. O encontro foi realizado no Clube do Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba e teve como tema “O futuro do trabalho no país e os impactos das eleições sobre a vida do trabalhador brasileiro”.
A atividade foi articulada pela deputada estadual Professora Bebel (PT) e reuniu representantes de sindicatos de Piracicaba e região. Também participaram o presidente do Instituto Sindical e do Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba, Wagner da Silveira, o Juca, e outras lideranças.
Segundo dados divulgados pelo Ministério do Trabalho em agosto, o país acumulou 10.100.342 novos vínculos formais entre janeiro de 2023 e junho de 2026. No período, o número de vínculos formais chegou a 62,8 milhões.
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Emprego e mercado de trabalho
Durante o encontro, Marinho afirmou que as políticas adotadas pelo governo federal contribuíram para a geração de empregos e para a redução do desemprego. Segundo o ministro, quando o atual governo assumiu, a taxa de desemprego estava acima de 12%.
Marinho também citou a abertura de mercados internacionais para produtos brasileiros como um dos fatores relacionados à atividade econômica. Entre 2023 e 2025, o Brasil abriu mais de 500 novos mercados para produtos da agropecuária, de acordo com dados do governo federal.
O ministro também falou sobre salário mínimo, inflação e políticas voltadas ao mercado de trabalho. Na avaliação apresentada por ele durante o encontro, essas medidas estão relacionadas aos resultados registrados no mercado de trabalho nos últimos anos.
Eleições
A agenda ocorreu durante o período eleitoral. Durante sua fala, Marinho defendeu a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pediu apoio às candidaturas de Professora Bebel, Marina Silva e Simone Tebet ao Senado e Fernando Haddad ao governo de São Paulo.
O ministro também fez críticas a propostas atribuídas ao grupo político ligado ao candidato Flávio Bolsonaro. Sem citar diretamente o nome do candidato, Marinho afirmou que há propostas para adotar no Brasil um modelo econômico semelhante ao da Argentina e apresentou sua avaliação sobre possíveis efeitos dessas medidas para os trabalhadores.
A defesa da continuidade do governo federal também foi feita pelo presidente do Instituto Sindical e do Sindicato dos Metalúrgicos, Wagner da Silveira. Ele citou medidas relacionadas ao Imposto de Renda, à inflação e ao salário mínimo.
Professora Bebel também relacionou as eleições às políticas de trabalho e defendeu a reeleição de Lula e a eleição de Fernando Haddad para o governo paulista. Segundo a deputada, entre as prioridades estão emprego, direitos trabalhistas, valorização profissional e ampliação de oportunidades.
Participantes
O encontro reuniu mais de 220 pessoas. Além de Marinho, Bebel e Wagner da Silveira, participaram da mesa a presidenta do SIEMACO, Renata Aguiar Souza; o gerente do INSS de Piracicaba, Antônio Carlos Lima; a vereadora de Piracicaba e candidata a deputada federal, Rai de Almeida; o presidente do PT, Pedro Totti; e Cristina Oliveira, da Macro Campinas do PT.
O vice-presidente do Instituto Sindical, José Antonio Fernandes Paiva, também participou da atividade e destacou a discussão sobre as políticas relacionadas ao trabalho.
Após o encontro com os sindicalistas, Marinho e Bebel participaram de uma reunião com empresários coreanos na Mobis Brasil. A atividade foi organizada pelo presidente da Associação Comercial e Industrial Brasil Coreia do Sul (ACIBC), Roberto Cho, e também teve como pauta temas relacionados ao mercado de trabalho.
A agenda do ministro em Piracicaba havia sido divulgada anteriormente como parte de uma programação articulada pela deputada Professora Bebel, com encontros com sindicalistas e empresários.
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