Um veículo Peugeot 207 foi completamente consumido pelo fogo na noite deste domingo (20), em Limeira, na região de Piracicaba. O incêndio mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros e chamou a atenção de moradores da região do Jardim Planalto.

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O caso aconteceu na Rua Doutor José Carvalho Ferreira, na região conhecida como Pico do Jardim Planalto. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o veículo era ocupado por um casal quando o motorista, percebeu uma faísca na parte dianteira esquerda do automóvel.