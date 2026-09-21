21 de setembro de 2026
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VÍDEO: Carro é destruído por incêndio na região de Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Portal ELimeira
O carro foi destruído pelo fogo.
O carro foi destruído pelo fogo.

  Um veículo Peugeot 207 foi completamente consumido pelo fogo na noite deste domingo (20), em Limeira, na região de Piracicaba. O incêndio mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros e chamou a atenção de moradores da região do Jardim Planalto.

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O caso aconteceu na Rua Doutor José Carvalho Ferreira, na região conhecida como Pico do Jardim Planalto. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o veículo era ocupado por um casal quando o motorista, percebeu uma faísca na parte dianteira esquerda do automóvel.

Pouco depois, o fogo se espalhou rapidamente e tomou conta do carro. O chamado para o Corpo de Bombeiros ocorreu por volta das 19h30, e uma equipe foi enviada imediatamente ao endereço.

Os bombeiros atuaram no combate às chamas e conseguiram controlar completamente o incêndio por volta das 20h15.

Apesar da intensidade do fogo e dos danos provocados no veículo, não houve registro de pessoas feridas. As causas estão sendo apuradas.

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