Uma abordagem de rotina terminou em uma descoberta que chamou a atenção da Polícia Militar em Piracicaba.
Dentro de um veículo, policiais encontraram uma munição intacta de calibre .45, cinco armas de airsoft, facas, máscaras de disfarce e outros objetos.
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A ocorrência aconteceu na tarde deste sábado (19), na Avenida Independência, no bairro Higienópolis. A equipe da 4ª Companhia foi acionada pelo Copom para apoiar um agente de trânsito.
Segundo as informações recebidas pelos policiais, indivíduos estariam utilizando armas de airsoft para atirar contra pessoas que participavam de um evento.
Durante a abordagem do veículo, os policiais encontraram um conjunto de objetos que elevou a gravidade da ocorrência: uma munição de uso restrito, cinco armas de airsoft, cinco máscaras de disfarce com feições grotescas e três facas.
Também foram apreendidas duas placas veiculares, quatro aparelhos celulares e dois notebooks.
O material foi recolhido e os envolvidos foram encaminhados, juntamente com o veículo, ao plantão policial.
Após tomar conhecimento dos fatos, a autoridade policial determinou a prisão dos indiciados. As testemunhas foram liberadas.
O veículo e todos os objetos permaneceram apreendidos para as providências cabíveis.