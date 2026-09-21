O escritório de advocacia Barci de Moraes, da advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, afirmou que não possui vínculo pessoal com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro em relação às viagens realizadas em aeronaves da empresa Prime Aviation.

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A manifestação foi divulgada após a publicação de um vídeo que mostra Alexandre de Moraes e Viviane Barci desembarcando de um jatinho no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, em 22 de agosto de 2025. Segundo as informações divulgadas, a aeronave era operada pela Prime Aviation, empresa que já teve Vorcaro entre seus sócios.