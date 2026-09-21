O escritório de advocacia Barci de Moraes, da advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, afirmou que não possui vínculo pessoal com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro em relação às viagens realizadas em aeronaves da empresa Prime Aviation.
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A manifestação foi divulgada após a publicação de um vídeo que mostra Alexandre de Moraes e Viviane Barci desembarcando de um jatinho no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, em 22 de agosto de 2025. Segundo as informações divulgadas, a aeronave era operada pela Prime Aviation, empresa que já teve Vorcaro entre seus sócios.
Contratação de táxi aéreo
Em nota, o escritório confirmou que contratou serviços de táxi aéreo da Prime Aviation. A banca, porém, afirmou que a contratação seguiu critérios operacionais e que não houve vínculo pessoal com proprietários das aeronaves ou operadores.
Segundo o escritório, a escolha da aeronave utilizada em cada viagem cabe à empresa de aviação civil contratada. A banca também declarou que Vorcaro não esteve presente nos voos realizados com integrantes do escritório. Em algumas dessas viagens, Viviane foi acompanhada pelo marido, Alexandre de Moraes.
Relação com o Banco Master
O caso ganhou repercussão também por causa da relação profissional entre o escritório de Viviane Barci e o Banco Master, instituição que tinha Vorcaro como controlador antes de sua liquidação pelo Banco Central.
O escritório prestou serviços jurídicos ao banco. A imprensa já havia divulgado a existência de um contrato de aproximadamente R$ 130 milhões para a prestação desses serviços, posteriormente suspensos após a liquidação da instituição.
A divulgação do vídeo reacendeu questionamentos sobre viagens realizadas em aeronaves ligadas a empresas associadas a Vorcaro. Reportagens também mencionaram documentos da Polícia Federal relacionados a contratos entre empresas ligadas ao ex-banqueiro e o escritório de Viviane.
O escritório, entretanto, sustenta que não mantém vínculo pessoal com Vorcaro e que a contratação dos serviços de táxi aéreo não teve relação com os proprietários das aeronaves.