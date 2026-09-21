Os interessados devem enviar um e-mail para entrevistacatpiracicaba@gmail.com e informar no corpo da mensagem qual é o cargo de interesse.

É necessário anexar RG, CPF e os comprovantes dos requisitos exigidos pelo contratante. Os critérios específicos de cada oportunidade estão disponíveis no Painel de Vagas do CAT.

O Centro de Atendimento ao Trabalhador funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.