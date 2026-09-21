O Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT) de Piracicaba está com 41 vagas de emprego disponíveis em 41 diferentes cargos. As oportunidades abrangem setores como construção civil, indústria, logística, comércio, alimentação e serviços.
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Entre as funções estão vagas para profissionais com diferentes perfis e níveis de experiência. Confira os cargos disponíveis:
Vagas disponíveis
- Ajudante de armador(a) de obras
- Ajudante de armazém
- Ajudante de cozinha
- Ajudante de motorista
- Ajudante de obras
- Ajudante de restaurante
- Ajudante geral
- Assistente administrativo(a)
- Atendente de loja
- Auxiliar de açougue
- Auxiliar de limpeza
- Auxiliar de mecânico(a)
- Auxiliar de peixaria
- Auxiliar de qualidade
- Auxiliar de serviços gerais
- Caldeireiro(a)
- Carpinteiro(a) de obras
- Chefe de serviço de limpeza
- Eletricista
- Eletricista de instalações
- Encanador(a) industrial
- Estagiário(a) em contabilidade
- Líder de logística
- Manipulador(a) de alimentos
- Mecânico(a) de diesel
- Mecânico(a) de manutenção
- Motorista de caminhão
- Motorista de caminhão – coletor(a) de óleo
- Motorista munck
- Oficial de manutenção predial
- Operador(a) de máquinas de construção civil e mineração
- Operador(a) de padaria sênior
- Pedreiro(a)
- Pintor(a)
- Pintor(a) industrial
- Revisador(a)
- Soldador(a)
- Subgerente de loja
- Técnico em manutenção de máquinas
- Torneiro(a) mecânico(a)
- Vendedor(a)
Como se candidatar
Os interessados devem enviar um e-mail para entrevistacatpiracicaba@gmail.com e informar no corpo da mensagem qual é o cargo de interesse.
É necessário anexar RG, CPF e os comprovantes dos requisitos exigidos pelo contratante. Os critérios específicos de cada oportunidade estão disponíveis no Painel de Vagas do CAT.
O Centro de Atendimento ao Trabalhador funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.
Serviço
CAT de Piracicaba
Total de vagas: 41
Total de cargos: 41
E-mail: entrevistacatpiracicaba@gmail.com
Atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30