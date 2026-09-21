21 de setembro de 2026
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OPORTUNIDADES

Piracicaba oferece vagas de emprego em diferentes áreas; VEJA

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Trabalho: CAT reúne oportunidades para diferentes perfis profissionais e áreas de atuação em Piracicaba.
Trabalho: CAT reúne oportunidades para diferentes perfis profissionais e áreas de atuação em Piracicaba.

O Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT) de Piracicaba está com 41 vagas de emprego disponíveis em 41 diferentes cargos. As oportunidades abrangem setores como construção civil, indústria, logística, comércio, alimentação e serviços.

VEJA MAIS :

Entre as funções estão vagas para profissionais com diferentes perfis e níveis de experiência. Confira os cargos disponíveis:

Vagas disponíveis

  • Ajudante de armador(a) de obras
  • Ajudante de armazém
  • Ajudante de cozinha
  • Ajudante de motorista
  • Ajudante de obras
  • Ajudante de restaurante
  • Ajudante geral
  • Assistente administrativo(a)
  • Atendente de loja
  • Auxiliar de açougue
  • Auxiliar de limpeza
  • Auxiliar de mecânico(a)
  • Auxiliar de peixaria
  • Auxiliar de qualidade
  • Auxiliar de serviços gerais
  • Caldeireiro(a)
  • Carpinteiro(a) de obras
  • Chefe de serviço de limpeza
  • Eletricista
  • Eletricista de instalações
  • Encanador(a) industrial
  • Estagiário(a) em contabilidade
  • Líder de logística
  • Manipulador(a) de alimentos
  • Mecânico(a) de diesel
  • Mecânico(a) de manutenção
  • Motorista de caminhão
  • Motorista de caminhão – coletor(a) de óleo
  • Motorista munck
  • Oficial de manutenção predial
  • Operador(a) de máquinas de construção civil e mineração
  • Operador(a) de padaria sênior
  • Pedreiro(a)
  • Pintor(a)
  • Pintor(a) industrial
  • Revisador(a)
  • Soldador(a)
  • Subgerente de loja
  • Técnico em manutenção de máquinas
  • Torneiro(a) mecânico(a)
  • Vendedor(a)

Como se candidatar

Os interessados devem enviar um e-mail para entrevistacatpiracicaba@gmail.com e informar no corpo da mensagem qual é o cargo de interesse.

É necessário anexar RG, CPF e os comprovantes dos requisitos exigidos pelo contratante. Os critérios específicos de cada oportunidade estão disponíveis no Painel de Vagas do CAT.

O Centro de Atendimento ao Trabalhador funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.

Serviço

CAT de Piracicaba
Total de vagas: 41
Total de cargos: 41
E-mail: entrevistacatpiracicaba@gmail.com
Atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30

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