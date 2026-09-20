20 de setembro de 2026
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CAIU EM ÁRTEMIS

VÍDEO: Baep prende procurado por roubo em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Baep
O homem foi capturado pelo Baep no Distrito de Ártemis.
O homem foi capturado pelo Baep no Distrito de Ártemis.

  Um homem procurado pela Justiça por envolvimento em crime de roubo foi localizado e capturado por equipes do 10º BAEP, durante patrulhamento pelo distrito de Artemis, em Piracicaba.

A abordagem aconteceu na tarde de sexta-feira (18), na Rua José Ferreira Filho. Os policiais tinham conhecimento de um mandado de prisão em aberto contra o homem, relacionado ao artigo 157 do Código Penal, que trata do crime de roubo.

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Com as informações em mãos, a equipe de Ações Especiais de Polícia seguiu até o endereço indicado e conseguiu localizar o procurado.Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com ele. 

O homem foi informado sobre a existência do mandado e não ofereceu resistência. Por isso, segundo o registro policial, não houve necessidade do uso de algemas.

Após ter os direitos constitucionais informados, o procurado foi conduzido ao Plantão Policial de Piracicaba, onde permaneceu à disposição da Justiça.

O mandado de prisão tem validade até 14 de setembro de 2038.

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