A abordagem aconteceu na tarde de sexta-feira (18), na Rua José Ferreira Filho. Os policiais tinham conhecimento de um mandado de prisão em aberto contra o homem, relacionado ao artigo 157 do Código Penal, que trata do crime de roubo.

Um homem procurado pela Justiça por envolvimento em crime de roubo foi localizado e capturado por equipes do 10º BAEP, durante patrulhamento pelo distrito de Artemis, em Piracicaba.

Com as informações em mãos, a equipe de Ações Especiais de Polícia seguiu até o endereço indicado e conseguiu localizar o procurado.Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com ele.

O homem foi informado sobre a existência do mandado e não ofereceu resistência. Por isso, segundo o registro policial, não houve necessidade do uso de algemas.

Após ter os direitos constitucionais informados, o procurado foi conduzido ao Plantão Policial de Piracicaba, onde permaneceu à disposição da Justiça.