19 de setembro de 2026
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CONTEÚDO DE ABUSO

Pornografia infantil: Ex-servidor de Piracicaba é investigado

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Pira1
O caso está sendo investigado pela DDM de Piracicaba.
O caso está sendo investigado pela DDM de Piracicaba.

  A Polícia Civil investiga um ex-servidor da área da Educação de Piracicaba, por suspeita de armazenar arquivos relacionados a abuso sexual infantil.

O caso também foi apurado administrativamente pela Prefeitura. Ao fim do processo disciplinar, o então funcionário foi demitido, conforme decisão publicada no Diário Oficial.

Na apuração interna, a conduta atribuída ao ex-servidor foi considerada comprovada. A decisão cita dispositivos da legislação trabalhista e do Estatuto da Criança e do Adolescente relacionados à proteção de crianças e adolescentes e à exploração sexual infantil.

Os detalhes do processo não foram divulgados porque o procedimento tramita sob sigilo.

Na esfera criminal, a investigação é conduzida pela Polícia Civil, por meio da unidade especializada de atendimento à mulher em Piracicaba. O inquérito também está sob sigilo.

As investigações continuam para esclarecer o caso e determinar a responsabilidade do investigado.

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