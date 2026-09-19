A Polícia Civil investiga um ex-servidor da área da Educação de Piracicaba, por suspeita de armazenar arquivos relacionados a abuso sexual infantil.

O caso também foi apurado administrativamente pela Prefeitura. Ao fim do processo disciplinar, o então funcionário foi demitido, conforme decisão publicada no Diário Oficial.

Na apuração interna, a conduta atribuída ao ex-servidor foi considerada comprovada. A decisão cita dispositivos da legislação trabalhista e do Estatuto da Criança e do Adolescente relacionados à proteção de crianças e adolescentes e à exploração sexual infantil.